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Мой дом «Вторая неделя пошла»: новосибирский ЖК остался без горячей воды из-за аварии — за теплотрассой никто не следит

«Вторая неделя пошла»: новосибирский ЖК остался без горячей воды из-за аварии — за теплотрассой никто не следит

В домах живет 1500 человек

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Сроки устранения аварии неизвестны

В Новосибирске в ЖК «Тихий Берег» в микрорайоне ОбьГЭС две недели нет горячей воды. Причиной стала авария на теплотрассе. Сроки восстановления неизвестны.

— В нашем ЖК три высотки: 25-этажный, 16-этажный и 17-этажный дом. Воды горячей нет вторую неделю, сроки подачи неизвестны, аварию никто не устраняет, — рассказала корреспонденту НГС жительница «Тихого берега» Анастасия.

В управляющей компании «Чемал-Агро» подтвердили: участок прорыва теплотрассы даже не вскрывался. По словам представителя компании, застройщик в свое время не передал коммуникации на баланс муниципалитета, поэтому сейчас теплотрасса фактически бесхозна.

— Участок теплотрассы, на котором произошел порыв, находится на балансе ООО «Таго», то есть застройщика этого жилого комплекса. Мы неоднократно обращались к «Таго» по электронной почте, так как новосибирский филиал компании не работает, связи с ними нет. Ответа на наши письма пока не было, — сообщил НГС представитель УК «Чемал-Агро».

В УК на момент публикации не смогли оценить масштаб аварии и назвать сроки ее устранения.

Сайт застройщика ООО «Таго» на момент публикации материала недоступен. Дозвониться по контактным телефонам фирмы также не удалось. Директор двух одноименных фирм ООО «Таго» — Ирина Байкалова. Ее тезка выступает ответчиком во множестве судебных процессов, к ней выставили требования на 104 миллиона рублей, 66 из которых взыскивает мэрия Новосибирска в качестве неустойки за просрочку оплаты аренды земли по «Тихим Берегом».

Совокупная чистая прибыль двух ООО «Таго» Ирины Байкаловой за 2023 год — 1,3 миллиона рублей. При этом квартиры застройщик реализуют через ООО «ТАГО-ПЛЮС», из учредителей которого Ирина Байкалова недавно вышла. Владельцем и директором фирмы с чистой прибылью в 13,8 миллиона рублей в 2023 году стала Галина Кренева.

— На мой взгляд, проблема жителей «Тихого берега» — системная для Новосибирска. У многих новостроек трубы, провода, канализация по итогу оказываются брошенными после сдачи объекта. К сожалению, страдают простые жители, которые, как ни странно, платят за ресурс. Причём во время аварий и экстренных отключений бюрократия умножает нервозность, решение необходимо быстрое, а безхозы — это на многие месяцы, — прокомментировал ситуацию НГС депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, при получении ответа материал будет дополнен.

15 мая в Новосибирске начались испытания теплосетей. Первый этап продлится до 28 мая, мы подготовили карту отключений.

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Нет воды Отключили воду Отключение горячей воды Авария на теплосети
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