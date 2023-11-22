Мэрия Новосибирска выкупит квартиры и комнаты у жильцов домов в двух районах — где они находятся

В Новосибирске мэрия планирует выкупить квартиры и комнаты в трех домах, которые находятся в Октябрьском и Ленинском районах города. Соответствующие постановления опубликовали на сайте администрации города.
Речь идет о переулке 1-й Петропавловский, 12 и 14, а также здании №167 по улице Коммунстроевская. Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу.
Городская администрация выкупит для муниципальных нужд земельные участники, которые находятся в общей долевой собственности владельцев жилых помещений. Мэрия также намерена изъять квартиры и комнаты в аварийных домах.
— В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка <…> изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения, — сказано в одном из документов.
В доме №167 по улице Коммунстроевска намерены выкупить в том числе пять квартир и одну комнату. В переулке 1-й Петропавловский, 12 планируется изъять комнаты в пяти квартирах, еще в трех в соседнем доме №12.
По данным 2ГИС, дома в переулке 1-й Петропавловский находятся вблизи остановки транспорта «Клуб им. Чехова», здание №167 по улице Коммунстроевская разместили в районе сквера имени А.С. Грибоедова.
Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске снесут четыре аварийных дома в Октябрьском районе. Исполнителю готовы заплатить 3 миллиона 59 тысяч рублей.