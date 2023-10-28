Просят 87 миллионов: в Новосибирске продают коттедж вблизи соснового бора — смотрим, что есть внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в поселке «Лесная поляна». Стоимость трехэтажного здания достигает более 85 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 в конце сентября. По информации продавца, площадь участка, на котором находится здание, составляет 15 соток, кроме коттеджа, на нем разместили зону BBQ, отдельную постройку с жилыми комнатами и котельной.
— На территории сделан ландшафтный дизайн, посажены крупноразмерные пихты, проведен автополив, уложен рулонный газон, дорожки вымощены тротуарной плиткой, — указано в объявлении. — За домом располагается дополнительно 20 соток леса, находящегося в аренде, и собственный выход в лес.
Площадь коттеджа составляет 460 квадратных метров, его построили из кирпича. В подвале здания находятся винный погреб, кладовые и другое, на цокольном этаже коттеджа — бассейн с зоной отдыха и сауной, прачечная и гараж.
Первый этаж здания заняли кухня с обеденной зоной, кабинет и гостиная, в центре последней находится дровяной камин. Спальная зона, по информации продавца, расположена на втором этаже коттеджа. В объявлении уточняется, что там располагаются три спальные комнаты, в том числе две детские, а также гардеробная.
Стоимость жилья составляет 87 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 189 тысяч рублей. Коттедж также предлагают оформить в ипотеку.