Просят 87 миллионов: в Новосибирске продают коттедж вблизи соснового бора — смотрим, что есть внутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в поселке «Лесная поляна». Стоимость трехэтажного здания достигает более 85 миллионов рублей.



Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» на сайте N1 в конце сентября. По информации продавца, площадь участка, на котором находится здание, составляет 15 соток, кроме коттеджа, на нем разместили зону BBQ, отдельную постройку с жилыми комнатами и котельной.

