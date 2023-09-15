После конфликта на пропускном пункте новосибирского коттеджного поселка арестовали неадекватных охранников

12 сентября НГС рассказал о конфликте между жителями «Пичугово море» и охранниками, которые находились на посту со шлагбаумом на въезде в поселок. Один из охранников признался, что они употребили наркотики. Жители сняли происходящее на видео и вызвали полицию. Позднее руководитель охранного агентства «Форпост» Тимофей Базауэр заверил корреспондента НГС, что его сотрудники были в нормальном состоянии, а написавшие жалобу — в невменяемом.

