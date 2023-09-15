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Проблема

После конфликта на пропускном пункте новосибирского коттеджного поселка арестовали неадекватных охранников

В полиции объяснили, что с мужчинами было не так

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Охранников, которые находились на КПП поселка «Пичугово море» в неадекватном состоянии, арестовали на сутки

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В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали конфликт с неадекватными охранниками, которых 1 сентября обнаружили на пропускном пункте жители коттеджного поселка «Пичугово море».

12 сентября НГС рассказал о конфликте между жителями «Пичугово море» и охранниками, которые находились на посту со шлагбаумом на въезде в поселок. Один из охранников признался, что они употребили наркотики. Жители сняли происходящее на видео и вызвали полицию. Позднее руководитель охранного агентства «Форпост» Тимофей Базауэр заверил корреспондента НГС, что его сотрудники были в нормальном состоянии, а написавшие жалобу — в невменяемом.

Как пояснили редакции НГС в полиции, приехавшие по вызову сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» увидели двух охранников, у которых «имелись признаки опьянения». При проверке также выяснилось, что мужчины не были трудоустроены.

— От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения они отказались, в связи с чем полицейские составили административные протоколы за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, — пояснили в ГУ МВД России по НСО.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с контрольно-пропускного пункта поселка «Пичугово море»

Видео: читатель НГС

4 сентября по решению мирового судьи 3-го судебного участка Ордынского судебного района Новосибирской области нарушителям назначили наказание в виде ареста на сутки.

Охранникам самим часто приходится разнимать пьяных людей. Например, в конце августа в Новосибирске бойцы ГБР пять раз выезжали на инциденты с нетрезвыми людьми в район вокзала «Новосибирск-Главный».

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