Если вы что-то не надевали год — это нужно выбросить. 35-летняя программист полтора года не покупала вещи, чтобы избавиться от хлама

В нашем мире, где огромный выбор одежды, обуви, косметики и тысяч других товаров, сложно сдержаться от импульсивных покупок. Нередко доходит до того, что все наряды просто не умещаются в шкаф. Но выбрасывать и отдавать кому-либо жалко, поэтому всё копится в квартире.
Магическая уборка
Это был первый год ковида, я тогда много читала и прочла одну из книг Мари Кондо «Магическая уборка». Много думала о том, что я хочу переехать из своего города и что бы в этом случае взяла с собой. У Кондо есть интересная мысль, что нужно оставлять только те вещи, которые вызывают хорошие эмоции, сильно нравятся. То есть вещи, которые вас заряжают энергией, которые вы точно будете носить и любить. Если вы что-то не надевали год — это нужно выбросить, значит, эта вещь вам не очень дорога, или вовсе не нравится, или стала пережитком прошлого.
У меня было очень много вещей. И те, которые мне нравились, и те, которые я носила, но были и такие, которые лежали мертвым грузом в шкафу годами и даже на тот случай, когда я сброшу вес. В общем, был полный шкаф барахла. И я решила, что стоит как-то ограничить покупку всего нового, чтобы разобраться с тем, что есть. Но пришла к этой мысли не сразу. Сначала устраивала уборки по методу Кондо, перебирала гардероб, что-то выбрасывала, что-то оставляла.
Очень трудно было рассортировать книги. Решила ограничить общее количество бумажных книг одним книжным стеллажом. Ситуация осложнялась тем, что я читаю на трех языках и некоторые книги были в двух или даже трех экземплярах. С книгами вопрос решился, кажется, в четыре захода. Пожалуй, это было самое тяжелое испытание. Часть книг я раздарила, часть отнесла в книгообменник, а часть до сих пор лежит под кроватью в ожидании новых владельцев.
В квартире у меня один шкаф-купе, он хоть и огромный, но вещи в него не помещаются. Только зимней обуви пар пять, а сколько еще туфель, которые только для красивого выхода: посидеть и постоять. Когда я начинаю считать, мне становится тошно и плохо. Например, лежат ботинки, которые практически не обувала. Идешь в магазин, а там, например, распродажа, и такая смотришь: о, ботинки кожаные, и стоят всего две тысячи — чего их не взять?! Вон они лежат себе спокойно в коробке, один раз обутые. У мужа гардероб занимает в разы меньше места. Как-то же ему хватает этих вещей, а почему мне моих гор мало?
Что купила за год?
В начале февраля 2021 года я приняла решение, что больше не буду покупать никакую одежду, книги, украшения, а еще средства для тела, которых тоже было много. Понятное дело, что от последнего я не отказалась вовсе, но нужно было использовать хотя бы то, что есть. Исключение для покупок: нижнее белье, носки и колготки.
Изначально я взяла себе зарок на год. В тот же год мы ездили отдыхать за границу. У меня есть традиция: я всегда привожу из поездок ювелирные украшения. Муж все-таки купил мне украшение — не я сама, так что можно. Потом увидела в магазине новую книгу Нассима Талеба, которого я очень люблю. Я не смогла бы ждать целый год, чтобы ее купить. Так что я ходила и ныла, прожужжала мужу все уши. Но он знал, что я очень хитрая женщина и буду канючить, чтобы он купил мне ее. Держался очень стойко и не сдался, чтобы я не сошла с дистанции, но сдалась моя подруга. Она подарила книгу мне и очень меня порадовала. За что я ей благодарна, ведь теперь у меня есть все книги Талеба. Можно, конечно, было взять ее почитать у кого-то, но это такая книга, которую я обязательно хотела бы иметь в своей библиотеке.
Мой эксперимент закончился осенью
Итоги эксперимента
За все полтора года эксперимента из запрещенных вещей у меня появились: книга, которую купила подруга, муж купил украшения и новый компьютер (но это была необходимость). У меня не было цели накопить денег. Примерно через полгода после начала эксперимента я уволилась, и откладывать было нечего. Может, и копилось что-то сначала, но у меня было дорогое стоматологическое лечение, и я в принципе откладывала на него деньги. Значительных рывков в плане финансов я не заметила. Но могу сказать, что больше стала тратить на еду навынос. Первое время, мне кажется, переключилась система вознаграждения, произошел перекос, и я начала чуть чаще ходить в разные заведения.
Вначале было тяжеловато сдерживать себя, как это было с книгой Талеба. Мне кажется, если бы мне ее не подарила подруга, я бы сорвалась и сама себе ее купила. А в плане одежды — было вообще не тяжело. Может, на это наложилось и мое состояние. В принципе, я мужественно держалась. Даже когда мы с мужем ездили в Египет, я практически ничего не привезла оттуда, хотя обычно всегда покупаем сувениры. Там держаться мне было трудно, потому что я люблю древнеегипетскую тему. Если бы не этот марафон, я бы скупила там всё: эти сумки, платки, украшения. И сама бы приехала минимум в наряде Клеопатры. Никаких денег мира не хватило бы на это, но я сдержалась.
Из плюсов: произошла переоценка ценностей, за счет этого ты упорядочиваешь хотя бы какую-то область своей жизни, понимаешь, что тебе нужно, а что — нет. И вот это всё барахло, которым ты себя окружаешь, складируешь его, становится раздражающим. Возможно, это были отголоски моих депрессивных состояний, из которых я пыталась выбраться таким образом. Но такая переоценка позитивно повлияла, и теперь я оцениваю каждую покупку с позиции, действительно ли мне это нужно? Сейчас я не буду покупать себе третью пару джинсов, пока не сношу одну из тех, что есть.
Минусов я вообще никаких в своем марафоне не увидела.
Тюменцы еще те любители экспериментов, порой они отваживаются на самые смелые варианты. Например, почитайте, как наш журналист Даша Макеева жила на минимальный размер оплаты труда, который чуть больше 16 тысяч рублей. Итоги ее эксперимента длиною в месяц — в авторской колонке.