Если вы что-то не надевали год — это нужно выбросить. 35-летняя программист полтора года не покупала вещи, чтобы избавиться от хлама

У меня было очень много вещей. И те, которые мне нравились, и те, которые я носила, но были и такие, которые лежали мертвым грузом в шкафу годами и даже на тот случай, когда я сброшу вес. В общем, был полный шкаф барахла. И я решила, что стоит как-то ограничить покупку всего нового, чтобы разобраться с тем, что есть. Но пришла к этой мысли не сразу. Сначала устраивала уборки по методу Кондо, перебирала гардероб, что-то выбрасывала, что-то оставляла.

Очень трудно было рассортировать книги. Решила ограничить общее количество бумажных книг одним книжным стеллажом. Ситуация осложнялась тем, что я читаю на трех языках и некоторые книги были в двух или даже трех экземплярах. С книгами вопрос решился, кажется, в четыре захода. Пожалуй, это было самое тяжелое испытание. Часть книг я раздарила, часть отнесла в книгообменник, а часть до сих пор лежит под кроватью в ожидании новых владельцев.