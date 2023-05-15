Когда за кота оштрафуют: проверьте, что вы не можете делать в собственной квартире

С соседями нам приходится не просто жить, но иногда откровенно уживаться. Если совсем не повезет, претензий может быть тьма: то ремонт не делай, то домашних животных не заводи, то велосипед не там стоит. А сами при этом покуривают у себя в туалете так, что и в вашей квартире дым коромыслом. Чтобы вам не пришлось лишний раз общаться с юристами, мы сделали это за вас — задали самые животрепещущие вопросы и получили самые развернутые ответы. А заодно заглянули в Жилищный кодекс, чтобы вы раз и навсегда разобрались даже в самых нестандартных ситуациях. Или вы уже всё знаете?