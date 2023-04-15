Когда дольщикам выдадут ключи от 15-летнего долгостроя в Закаменском? Отвечает Минстрой

Собственники квартир дома в Закаменском микрорайоне, 12 начнут получать ключи с 24 апреля. Об этом НГС сообщили в Министерстве строительства Новосибирской области.
— По информации руководства правления ЖСК «Закаменский 12», выдача ключей собственникам жилых помещений планируется с 24.04.2023, — говорится в ответе Минстроя.
Мэрия выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома 31 марта. Застройщик — Фонд защиты граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. В доме 18 этажей и 350 квартир, из них 224 — однокомнатные студии, 94 — однокомнатные квартиры, 32 — двухкомнатные квартиры.
Фонд защиты граждан — участников долевого строительства учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Елена Васильева. Помимо домов Закаменского, фонд занимается долгостроями на улице Дуси Ковальчук, 378/1, Вилюйской, зданиями в Оби и Краснообске.
Дома в микрорайоне Закаменском начали строить в 2008 году, тогда застройщиком было ООО «Неоград-Инвест». Планировалось возвести 6 многоквартирных домов, но группа компаний «Неоград» оставила их недостроенными. Чтобы закончить строительство, дольщикам пришлось создавать ЖСК. В марте 2014 года полицейские задержали нескольких бывших руководителей «Неоград-Инвеста», включая гендиректора Владимира Аксенова. Топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве при строительстве Закаменского.
В 2018 году суд признал их виновными в мошенничестве и отправил в колонию, Владимир Аксенов получил 4 года 10 месяцев в колонии-поселении.
Завершением строительства занялся Фонд защиты граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. В декабре 2021 года они объявили конкурс на поиск подрядчика для работ в 12-м доме. Максимальную стоимость контракта определили в 438 миллионов рублей.