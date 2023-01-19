«Развод» на ремонт. Сибирячка отдала робот-пылесос в сервисный центр и осталась без денег — как не попасться на уловки

«Обработка» потребителя



Мария (имя изменено по ее просьбе) считает робот-пылесос одним из лучших приобретений. Устройство удобное, экономит силы и время хозяйке. Но спустя два года с момента покупки электронный помощник забарахлил: стал быстро разряжаться и разучился возвращаться на док-станцию после уборки.



— Я ввела в поисковике «ремонт техники Xiaomi», посмотрела первые несколько ссылок и остановила свой выбор на сервисе, который обещал бесплатную доставку, увеличенную гарантию — до трех лет — и экспресс-ремонт за пять минут. Меня эти опции привлекли, и я позвонила по указанному телефону, — рассказала НГС Мария.