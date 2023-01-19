«Развод» на ремонт. Сибирячка отдала робот-пылесос в сервисный центр и осталась без денег — как не попасться на уловки

В Новосибирске несколько лет работают компании по фейковому ремонту цифровой техники и электроники. Они берутся за самую сложную работу с устройствами любого типа и марки. Главная цель таких контор — вытянуть как можно больше денег из кошелька потребителя, а ремонт и вовсе проводить необязательно. После того как клиент подпишет договор с подобной фирмой, устройство фактически берут в заложники. Читательница НГС отдала такому сервису
«Обработка» потребителя
Мария (имя изменено по ее просьбе) считает робот-пылесос одним из лучших приобретений. Устройство удобное, экономит силы и время хозяйке. Но спустя два года с момента покупки электронный помощник забарахлил: стал быстро разряжаться и разучился возвращаться на док-станцию после уборки.
— Я ввела в поисковике «ремонт техники Xiaomi», посмотрела первые несколько ссылок и остановила свой выбор на сервисе, который обещал бесплатную доставку, увеличенную гарантию — до трех лет — и экспресс-ремонт за пять минут. Меня эти опции привлекли, и я позвонила по указанному телефону, — рассказала НГС Мария.
Вежливый оператор сообщила, что у них как раз свободен мастер по ремонту Xiaomi. Он приедет через час и всё починит.
— Вечером 10 декабря к нам приехал какой-то мужчина, на мастера по ремонту он оказался совсем не похож. Скорее — на курьера. Он спросил, что с пылесосом, а после ответа сказал, что его нужно везти в их сервисный центр для диагностики и ремонта. Дал на подпись договор с ООО «Вектор», акт приема-передачи, перезвонить по результатам диагностики обещал на следующий день, — продолжила Мария.
Мастер из «Вектора» действительно позвонил — чтобы сообщить плохие новости. Якобы у пылесоса сломались какие-то ключевые платы, их замена обойдется в
— Вскоре позвонил какой-то якобы более опытный мастер. Ему удалось скормить нам историю о том, что он сможет починить всё за
Женщина с мужем заплатили за услуги
28 декабря Мария написала претензию и отправила ее на электронную почту фирмы, потребовав вернуть уплаченные
В чем хитрость
Мария честно признаётся, что толком не читала договор с «Вектором», когда отдавала пылесос мастеру, который оказался курьером. А зря — из него можно узнать немало интересного.
— Исполнитель до полной оплаты заказчиком работ и при наличии задолженности вправе удерживать устройство и переданное с ним имущество в качестве обеспечения платежа, — говорится в пункте 6.2 договора.
Правозащитник Захар Глушков из ПЦ «Алмаз» усматривает в договоре четкий уклон в сторону защиты интересов сервисного центра. Подписывая такой документ, потребитель ставит себя в крайне невыгодное положение.
— «Вектор» в договоре устанавливает очевидно завышенные сроки ремонта: 60 дней. При этом в нем не регламентируется, как именно будет проводиться ремонт и проверка его качества. Если потребитель отказывается от заведомо абсурдных требований, таких как ремонт или замена детали по цене всего устройства, у «Вектора» возникает право «потребовать упущенную выгоду», — поясняет Глушков.
Таким образом, после передачи курьеру устройства (в этот момент подписывается договор) владелец сможет отказаться от ремонта и вернуть гаджет только после того, как заплатит сервису «упущенную выгоду».
— Теперь доказать, что пылесос неисправен по вине «Вектора», а не сломался уже после передачи клиенту из сервиса, практически невозможно. Были нарушены все процедуры: ремонта, приема-передачи в сервис и обратно, да и сама диагностика. Можно смело утверждать, что такие конторы занимаются не профильной деятельностью, а «разводом» на деньги, — добавил Глушков.
Перспективы доказать свою правоту в суде у клиента такого сервиса имеются, однако не каждый захочет заморачиваться из-за
Визит в сервисный центр
ООО «Вектор» расположено в цокольном этаже жилого дома по адресу Галущака, 1. Место неприметное, над входом висит вывеска неизвестной организации. На ресепшене сидят две девушки, у которых не обнаружилось желания общаться с журналистом. Комментарии по поводу ситуации они предоставлять не намерены, давать телефоны руководства — тоже. Все вопросы будут решать с клиентом, а не со СМИ.
Единственная полезная информация, которую удалось вытянуть из неприветливых девушек, — то, что сервисный центр по этому адресу работает несколько лет. Хотя ООО «Вектор» было создано недавно — 13 сентября 2022 года. И это подтверждает версию о регулярном ребрендинге не совсем честного бизнеса.
ООО «Вектор» было зарегистрировано в Москве осенью 2022 года. Генеральный директор — Евгения Ходырева. Ранее она была учредителем другой московской фирмы по ремонту электроники ООО «Ресурс». Помимо Ходыревой, учредитель «Вектора» — Денис Куропаткин, он же — директор ООО «Бриз», фирмы по ремонту компьютеров и периферийного оборудования.
По схожей схеме работает и другой специализированный сервис по ремонту всех марок электронных устройств — ООО «Решения», попадавшее в поле зрение НГС дважды. Эта компания, а точнее ее различные реинкарнации, работает в Новосибирске не менее шести лет и входит в федеральную сеть с десятилетней историей. Герой нашего материала отдал
Практический совет один: при поломке электроники нужно обращаться в специализированный центр, имеющий договор с производителем (наличие такого документа надо проверять обязательно). Такие организации переживают за репутацию и дают гарантию на свою работу. Обращение в шарашкину контору типа «Вектора» или «Решений» сулит потребителю потерю нервов, денег и самого гаджета.
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