Почему большие суммы в счетах за отопление — журналист НГС объясняет в двухминутном видео

Новосибирцев возмутили суммы в счетах за отопление, которые пришли в январе. По их мнению, суммы выше тех, что должны были получиться даже после повышения тарифов.
В этом видео журналист НГС Екатерина Евстафьева объясняет, почему так происходит. В конце прошлого года правительство Новосибирской области повысило тариф на отопление, а в январе начался перерасчет. Если дом потребил больше тепла, чем в предыдущий год, сумма будет выше. И каждый год количество энергии, которая нужна дому, может различаться.
Подробнее о тонкостях начислений — в двухминутном видео. Там же мы перечисляем службы, куда можно обратиться, чтобы разобраться в платежных документах. Текстовый разбор с комментарием СГК и специалистов по ЖКХ читайте здесь.