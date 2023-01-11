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Почему большие суммы в счетах за отопление — журналист НГС объясняет в двухминутном видео

В Новосибирске выросли тарифы и начался перерасчет

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Видео: Антон Дигаев, Екатерина Евстафьева, Анна Богданова

Новосибирцев возмутили суммы в счетах за отопление, которые пришли в январе. По их мнению, суммы выше тех, что должны были получиться даже после повышения тарифов.

В этом видео журналист НГС Екатерина Евстафьева объясняет, почему так происходит. В конце прошлого года правительство Новосибирской области повысило тариф на отопление, а в январе начался перерасчет. Если дом потребил больше тепла, чем в предыдущий год, сумма будет выше. И каждый год количество энергии, которая нужна дому, может различаться.

Подробнее о тонкостях начислений — в двухминутном видео. Там же мы перечисляем службы, куда можно обратиться, чтобы разобраться в платежных документах. Текстовый разбор с комментарием СГК и специалистов по ЖКХ читайте здесь.

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