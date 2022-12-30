Кролик будет доволен: как бюджетно обновить интерьер, чтобы притянуть удачу в 2023 году — советы дизайнера

Новый год — время обновлений. По большому счету, этот праздник — возможность обнулиться, начать многое заново и оставить в прошлом году то, что не хочется брать с собой в новый. Это касается и интерьера. Если вы давно хотели сделать ремонт или докупить мебель — сейчас самое время. Наши коллеги из Marieclaire и редакция Городских порталов собрали правила, которые помогут вам открыть двери вашего дома для везенья.
Природные мотивы
Дизайнер Анастасия Ливерко считает, что тренд на экологичность не будет сдавать своих позиций в 2023 году. Поэтому натуральные материалы и теплая естественная палитра — это хороший выбор. Если вы любите дерево — самое время добавить его в свой интерьер.
Экспериментируйте и не бойтесь добавлять в интерьер непривычное: год Черного Водяного Кролика принесет моду на бархат и мех. Если говорить о цветах, то кремовый нюд, светло-бирюзовый, оливковый, молочный шоколад порадуют Черного Водяного Кролика, любителя природы.
Разбавьте интерьер раритетными предметами
Кролик любит вещи с историей. Один из трендов нового года — антиквариат и аутентичность. Несмотря на то, что минимализм всё еще многими любим, интерьеры становятся всё менее аскетичными. Дополните дизайн гостиной советским комодом и бабушкиным чайным сервизом, отреставрируйте дачное кресло, в магазинах предпочтение отдайте светильникам нестандартной формы.
Не бойтесь экспериментов
— Интерьер должен отражать вашу жизненную философию. Не пытайтесь остановиться на определенном стиле, пусть в комнате чувствуется атмосфера незаконченности и творческого беспорядка, как будто ремонт продолжается и в интерьер можно привнести новые детали, — объясняет дизайнер Анастасия Ливерко.
Простые приемы, которые сделают ваш интерьер визуально дороже
Чтобы ваше жилье выглядело на миллион, совсем не обязательно тратить бешеные деньги на ремонт. Достаточно подойти грамотно к планированию зон, поработать с освещением, добавить детали — и вуаля, квартира мечты готова. Мы собрали несколько советов для тех, кто задумывает обновить интерьер.
Дизайн-объект и винтаж
Много дизайнерской мебели — это дорого, да и не всегда нужно. Иногда достаточно одного объекта, который будет говорить о том, что у хозяина квартиры идеальный вкус. Неважно, что это будет: винтажные стулья в столовой, табуретки с блошиного рынка, пластиковый стул Вернера Пантона, торшер Arco или разноцветные занавески Missoni — всего одна икона дизайна в интерьере способна в разы увеличить его ценность. Только не выбирайте фейки. Китайские подделки культовой мебели сразу удешевят интерьер, а не наоборот. Если на что-то внушительное у вас финансы не рассчитаны, поищите советский винтаж на сайтах объявлений или обратите внимание на авторские дизайнерские игрушки.
Зеркала
По мнению декоратора интерьеров Евгения Гриневича, большое зеркало — обязательный предмет интерьера для любой женщины. Плюсом к очевидной пользе оно визуально расширяет пространство и увеличивает количество «воздуха» в помещении.
Дизайнер предупреждает: лучше не ставить зеркало, например, напротив кровати. Если ночью вы проснетесь и увидите свое отражение — это может быть не очень приятная встреча, многих людей пугают такие моменты.
— С зеркалами связано слишком много необоснованных суеверий. Например, страх устанавливать старинные зеркала. Хотя они могут стать одним из центральных акцентов в интерьере. Эстетически привлекательные, в фактурных больших рамах, с интересной историей, такие зеркала будут местом притяжения, — говорит Евгений.
Цветы
Домашние растения и свежие цветы не только украшают квартиру и радуют глаз, но и помогают нам избавиться от пыли, а также быть спокойнее и крепче спать.
— Цветы оказывают прямое влияние на наше эмоциональное состояние благодаря ароматерапии. Так, например, пионы снижают тревожность и улучшают сон, а аромат ромашки приводит в норму давление и успокаивает. Каждый раз, возвращаясь домой и видя перед собой ухоженную оранжерею с цветами на большом окне или живые цветы где-то на столешнице, вы будете становиться более умиротворенной и здоровой. Квартира без цветов, как без жизни — обычная пещера, — говорит дизайнер.
Специалисты из компании Flying Flowers говорят, они даже способны улучшить ваш сон. Так, для спальни нужно выбирать определенные виды цветов.
В первую очередь для качественного сна в спальню стоит поставить лаванду. Она обладает успокаивающим действием.
— Этот цветок добавляют во многие средства, снимающие стресс и помогающие справиться с бессонницей, — рассказывают эксперты.
Также эксперты советуют присмотреться к спатифиллуму — это популярное комнатное растение семейства ароидных. В
Сезонный текстиль
Ничто так не испортит впечатление от вашего дома, как линялые шторы и потрепанные подушки. Дизайнеры советуют иметь два сезонных комплекта текстиля для дома: летний, более легкий, воздушный, и зимний, более уютный и теплый. Для зим подходят более плотные материалы. Выберете уютные покрывала, купите новые чехлы для подушек и не забывайте про постельное белье — оно тоже влияет на настроение и восприятие интерьера.
Какие украшения принесут удачу в 2023 году?
Украшать к Новому году принято не только пространство вокруг, но и себя любимую. Мы приготовили обзор, какие кольцо и серьги лучше надеть за новогодним столом, а какие придержать до 2024 года. Вы же уже задумываетесь, в чём будет блистать в главную ночь года?
— С особой осторожностью надевайте серебро на правую руку. Кстати, правило касается не только Нового года: именно правая рука считается первой, властной, управляющей, — говорит психолог и астролог Оксана Полещук.
Если вы хотите надеть украшение с камнем, то здесь тоже будьте внимательны. Во-первых, отдайте предпочтение крупным минералам, а не россыпи мелких — Юпитер, один из управителей новогодней ночи, призывает не мельчить.
Оказывается, не все камни универсально подходят всем подряд. Если обычно вы подбираете украшения по принципу «главное, чтобы нравилось и хорошо на мне сидело», то сейчас не тот случай.
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