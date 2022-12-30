Кролик будет доволен: как бюджетно обновить интерьер, чтобы притянуть удачу в 2023 году — советы дизайнера

Природные мотивы

Дизайнер Анастасия Ливерко считает, что тренд на экологичность не будет сдавать своих позиций в 2023 году. Поэтому натуральные материалы и теплая естественная палитра — это хороший выбор. Если вы любите дерево — самое время добавить его в свой интерьер.

Экспериментируйте и не бойтесь добавлять в интерьер непривычное: год Черного Водяного Кролика принесет моду на бархат и мех. Если говорить о цветах, то кремовый нюд, светло-бирюзовый, оливковый, молочный шоколад порадуют Черного Водяного Кролика, любителя природы.