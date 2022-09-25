Выглядит на миллион: 10 простых приемов, которые сделают ваш интерьер визуально дороже

Чтобы ваше жилье выглядело на миллион, совсем не обязательно тратить бешеные деньги на ремонт. Достаточно подойти грамотно к планированию зон, поработать с освещением, добавить детали — и вуаля, квартира мечты готова. Наши коллеги из журнала Elle Decoration собрали несколько советов для тех, кто задумывает обновить интерьер.
Дизайн-объект и винтаж
Много дизайнерской мебели — это дорого, да и не всегда нужно. Иногда достаточно одного объекта, который будет говорить о том, что у хозяина квартиры идеальный вкус. Неважно, что это будет: винтажные стулья в столовой, табуретки с блошиного рынка, пластиковый стул Вернера Пантона, торшер Arco или разноцветные занавески Missoni — всего одна икона дизайна в интерьере способна в разы увеличить его ценность. Только не выбирайте фейки. Китайские подделки культовой мебели сразу удешевят интерьер, а не наоборот. Если на что-то внушительное у вас финансы не рассчитаны, поищите советский винтаж на сайтах объявлений или обратите внимание на авторские дизайнерские игрушки.
Дизайнерские постеры
Постеры могут одним махом улучшить впечатление от вашего дома. Если вы не можете купить дорогую картину, можно добавить в интерьер фотографии, фотопринты или дизайнерские коллажи.
Зеркала
По мнению декоратора интерьеров Евгения Гриневича, большое зеркало — обязательный предмет интерьера для любой женщины. Плюсом к очевидной пользе оно визуально расширяет пространство и увеличивает количество «воздуха» в помещении.
Дизайнер предупреждает: лучше не ставить зеркало, например, напротив кровати. Если ночью вы проснетесь и увидите свое отражение — это может быть не очень приятная встреча, многих людей пугают такие моменты.
— С зеркалами связано слишком много необоснованных суеверий. Например, страх устанавливать старинные зеркала. Хотя они могут стать одним из центральных акцентов в интерьере. Эстетически привлекательные, в фактурных больших рамах, с интересной историей, такие зеркала будут местом притяжения, — говорит Евгений.
Цветы
Домашние растения и свежие цветы не только украшают квартиру и радуют глаз, но и помогают нам избавиться от пыли, а также быть спокойнее и крепче спать.
— Цветы оказывают прямое влияние на наше эмоциональное состояние благодаря ароматерапии. Так, например, пионы снижают тревожность и улучшают сон, а аромат ромашки приводит в норму давление и успокаивает. Каждый раз, возвращаясь домой и видя перед собой ухоженную оранжерею с цветами на большом окне или живые цветы где-то на столешнице, вы будете становиться более умиротворенной и здоровой. Квартира без цветов, как без жизни — обычная пещера, — говорит дизайнер.
Специалисты из компании Flying Flowers говорят, они даже способны улучшить ваш сон. Так, для спальни нужно выбирать определенные виды цветов.
В первую очередь для качественного сна в спальню стоит поставить лаванду. Она обладает успокаивающим действием.
— Этот цветок добавляют во многие средства, снимающие стресс и помогающие справиться с бессонницей, — рассказывают эксперты.
Также эксперты советуют присмотреться к спатифиллуму — это популярное комнатное растение семейства ароидных. В топ-3 растений для спальни вошла также сансевиерия, или «тещин язык» — цветок из семейства спаржевых с длинными, плотными и вытянутыми листьями.
Сезонный текстиль
Ничто так не испортит впечатление от вашего дома, как линялые шторы и потрепанные подушки. Дизайнеры советуют иметь два сезонных комплекта текстиля для дома: летний, более легкий, воздушный, и зимний, более уютный и теплый. Для лета подходят натуральные материалы и яркие принты. Замените теплые покрывала и пледы на хлопок и лен, купите новые чехлы для подушек и не забывайте про постельное белье — оно тоже влияет на настроение и восприятие интерьера.
Как сделать любую кухню визуально дороже
Одна из самых дорогих комнат в квартире — это кухня. Она же — самая посещаемая и любимая. Во многих российских семьях на ней готовят, едят, принимают гостей и работают. На что обратить внимание, если задумали обновить кухонную зону, рассказала дизайнер Элейн Гриффин.
Планировка зон на кухне — залог успеха. Рабочий треугольник, а именно: расстояние между плитой, раковиной и холодильником, должен быть максимально коротким. Еще одно правило гласит — холодильник лучше располагать у входа. Хотя, конечно, из любого правила есть исключения.
Дизайнерам хочется плакать, когда они видят на кухнях только низкие шкафы. Самый разумный вариант — это установка и использование высоких шкафов. И чем выше шкаф — тем лучше. Так вы сможете задействовать всю площадь стен, скрыв за дверцами кухонных шкафов бесконечное множество утвари.
После первого впечатления, которое производят на ваших гостей фасады шкафов, второе, что говорит о вашей кухне — это кухонный фартук. На нем ни в коем случае не стоит экономить, тем более фартук кухни так мал, что не выльется вам в большие траты, зато поможет придать кухне свой стиль и индивидуальность.
Дверные ручки и аксессуары для вашей кухни — как серьги к новому платью: аксессуар, который станет эффектным дополнением и заставит заиграть весь гарнитур. Это особенно заметно при переезде из одной съемной квартиры в другую, когда понимаешь, что самые маленькие детали говорят об элегантности владельца красноречивей любых слов.
Когда мы впервые входим на кухню, то почти всегда смотрим на потолок. Важно правильно спланировать освещение кухни, уделяя особое внимание рабочей и обеденной зонам. Следует создать своего рода визуальную световую иерархию: какая-либо из зон должна играть главную роль, а остальные — второстепенные, чтобы избежать эффекта рождественской елки.
Ошибки, которые испортят любую квартиру
«Дворцовая роскошь» — враг удачного интерьера. Пластиковые колонны и лепнина, позолота, блестящие ткани, претендующие на парадную пышность, — бич многих обладателей квадратных метров. Проблема в том, что сделать из хрущевки дворец всё равно не получится, а выглядят такие попытки как минимум карикатурно.
Так, лепнина уместна только в больших помещениях с высокими потолками. И, конечно, она должна быть выполнена из гипса. То же самое относится к колоннам. Кроме того, такие элементы декора ни в коем случае нельзя сочетать с дешевой мебелью.
Материалы с претензией на «дорого-богато» часто попадаются и в сегменте эконом-класса. Главное — побольше блеска и переливов. Дешевая имитация никогда не будет выглядеть оригинально, будь то обои с блестками или пластиковый Аполлон на потолке.
Дизайнер-декоратор Ольга Сивак считает, что запросы на роскошь уходят в прошлое.
— Изменилось само понятие роскоши. Заказчики сейчас понимают, что камень выглядит лучше и дороже, чем акрил с блестками. Им нужна функциональная мебель, а не чудо в стиле барокко. Для окон выбирают простые полотна из шерсти и льна, а не ламбрекены и кисти с бусами, — говорит эксперт.
Многоуровневые потолки с причудливым освещением тоже остались в далеком прошлом. Многие «спецы» в области дизайна с чистой совестью выдают безвкусицу за «эксклюзив». Наверняка вы видели глянцевые многоуровневые потолки с имитацией небес или некой художественной росписью — от морских пучин до ангелов. Это может привлекать внимание, но красивыми столь броские решения не назовешь (особенно если ваша квартира даже отдаленно не напоминает музей или дворец).
Нарядные шторы тоже могут испортить даже лучшие дизайнерские решения. «Богатая» драпировка и многослойные конструкции из дешевой ткани смотрятся как бутафория. Особенно в маленьких комнатах и в окружении скромной мебели. Как ни странно, замысловатые инсталляции из дорогой ткани тоже часто выглядят чересчур претенциозно и дешево.
— Главный промах — это стремление к усложнению, особенно при ограниченном бюджете. Не нужно декорировать окно кистями-бассонами, ламбрекенами, галстуками, вкладывая деньги в дорогостоящую работу и при этом экономя на материалах. Дешевый блестящий полиэстер никогда не выглядит достойно. И в принципе не стоит делать сложные конструкции штор, если дома у вас интерьер в современном стиле, — предостерегает дизайнер интерьера Натали Нуво.
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