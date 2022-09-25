Выглядит на миллион: 10 простых приемов, которые сделают ваш интерьер визуально дороже

— С зеркалами связано слишком много необоснованных суеверий. Например, страх устанавливать старинные зеркала. Хотя они могут стать одним из центральных акцентов в интерьере. Эстетически привлекательные, в фактурных больших рамах, с интересной историей, такие зеркала будут местом притяжения, — говорит Евгений.



Цветы

Домашние растения и свежие цветы не только украшают квартиру и радуют глаз, но и помогают нам избавиться от пыли, а также быть спокойнее и крепче спать.



— Цветы оказывают прямое влияние на наше эмоциональное состояние благодаря ароматерапии. Так, например, пионы снижают тревожность и улучшают сон, а аромат ромашки приводит в норму давление и успокаивает. Каждый раз, возвращаясь домой и видя перед собой ухоженную оранжерею с цветами на большом окне или живые цветы где-то на столешнице, вы будете становиться более умиротворенной и здоровой. Квартира без цветов, как без жизни — обычная пещера, — говорит дизайнер.

