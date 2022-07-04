Новый этап отключений горячей воды начнется в двух районах Новосибирска — список улиц
Специалисты проверят трубы в зоне
В Новосибирске 5 июля начнется новый этап испытаний на теплосетях. Горячую воду отключат на улицах в Калининском и Дзержинском районах.
— Испытания в круглосуточном режиме продлятся с 5 по 15 июля. Отключение горячей воды продлится с 5 по 15 июля (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с
Энергетики будут проверять на плотность и прочность теплосети в зоне
Ранее мэрия и Сибирская генерирующая компания скорректировали график трех финальных этапов испытаний на теплосетях. Посмотреть новый порядок отключений горячей воды можно здесь.