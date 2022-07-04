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Новый этап отключений горячей воды начнется в двух районах Новосибирска — список улиц

Специалисты проверят трубы в зоне ТЭЦ-4

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Во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размыв грунта

Во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размыв грунта

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В Новосибирске 5 июля начнется новый этап испытаний на теплосетях. Горячую воду отключат на улицах в Калининском и Дзержинском районах.

— Испытания в круглосуточном режиме продлятся с 5 по 15 июля. Отключение горячей воды продлится с 5 по 15 июля (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 8 часов 4 июля, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Энергетики будут проверять на плотность и прочность теплосети в зоне ТЭЦ-4. Горячую воду отключат на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинской. Во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размыв грунта.

Ранее мэрия и Сибирская генерирующая компания скорректировали график трех финальных этапов испытаний на теплосетях. Посмотреть новый порядок отключений горячей воды можно здесь.

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