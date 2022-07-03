Лучше, чем в Вилларрибе: делаем средство для мытья посуды и для посудомойки своими руками — 4 рецепта, которые помогут сэкономить

Этот вопрос давно назревал, и вот наконец пришло время. Экономить в нашей стране с недавних пор начинают даже те, кто обычно не смотрел на ценники в магазинах. Средства для мытья посуды взлетели в цене, как и многие наименования в супермаркетах, а если вы пользуетесь премиальными марками, то точно ощутили это. Редакция Wday.ru собрала несколько способов сделать натуральные средства для посуды почти из подручных средств — оказывается, это легко.