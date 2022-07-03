СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 53.77
eur 56.36
Тема дняДети учёного Колкера прокомментировали его смерть
Все новости
Все новости
Обзор

Лучше, чем в Вилларрибе: делаем средство для мытья посуды и для посудомойки своими руками — 4 рецепта, которые помогут сэкономить

Внутри есть видеорецепт средства с кофе и простые лайфхаки, которые помогут сохранить семейный бюджет

255
Теперь будем мылить исключительно натуральным продуктом

Теперь будем мылить исключительно натуральным продуктом

Поделиться

Этот вопрос давно назревал, и вот наконец пришло время. Экономить в нашей стране с недавних пор начинают даже те, кто обычно не смотрел на ценники в магазинах. Средства для мытья посуды взлетели в цене, как и многие наименования в супермаркетах, а если вы пользуетесь премиальными марками, то точно ощутили это. Редакция Wday.ru собрала несколько способов сделать натуральные средства для посуды почти из подручных средств — оказывается, это легко.

Смешать, но не взбалтывать

У самодельного средства есть такой неоспоримый плюс, как натуральность, вряд ли вы специально нальете туда опасные токсины и канцерогены. После приготовления должен получиться примерно 1 литр раствора. Что нам понадобится:

  • белое хозяйственное мыло, натертое на крупной терке, — 0,5 стакана;
  • кипяток — 3 стакана;
  • хозяйственная сода — 4,5 ст. л.;
  • ароматическое масло — 1,5 ч. л.;
  • глицерин — 1 ч. л.

Начинаем приготовление — кастрюлю с водой ставим на сильный огонь. Добавляем тертое мыло и ждем, пока оно полностью растворится. Затем снимаем с огня и выливаем в глубокую миску с широким горлом. Далее всыпаем соду, глицерин и тщательно перемешиваем. Оставляем полученную смесь на 24 часа. Она должна со временем становиться гуще. Если хотите более жидкий состав, можно его снова подогреть и добавить туда неполную чайную ложку соды. Когда содержимое кастрюли станет однородным — добавим отдушку из ароматических масел. Вашу смесь можно перелить в бутылку с дозатором, оставшуюся на кухне от покупного средства.

И еще один рецепт, вам понадобится:

  • кипяток — 450 мл;
  • бура — 1 ст. л.;
  • детское мыло, крупно натертое — 1 ст. л.;
  • ароматическое масло — 0,5 ч. л.

Буру и тертое мыло соединяем в тарелке и заливаем водой. С помощью миксера перемешиваем содержимое миски, пока частицы мыла не растают полностью. Оставляем смесь на 6 часов, но иногда подходим и помешиваем. Должно получиться что-то вроде геля. В этом рецепте мы получим около 450 мл готового геля. Далее наливаем его в бутылку (можно воспользоваться шприцем) и добавляем ароматическое масло.

А этот способ для самых оригинальных. Если любите экспериментировать и пробовать что-то необычное — вам точно понравится. Сначала готовим ингредиенты:

  • вода — 250 мл;
  • хозяйственное мыло — 2 ст. л;
  • касторовое масло — 1 ст. л;
  • горчичный порошок — 1 ст. л;
  • кофе — 1 ст. л;
  • эфирное масло — 3–4 капли.

Натираем мыло на терке, добавляем 250 мл воды, ставим на паровую баню и периодически помешиваем. Когда мыло растворилось и появилась пена — убираем с плиты, снимаем пену, добавляем по 1 ст. л. горчичного порошка, касторового масла и кофе. Перемешиваем и добавляем несколько капель эфирного масла. Наше средство готово. Для удобства его можно также перелить в бутылку из-под магазинного средства (объем готового продукта — примерно 250 мл).

Вместо таблетки: как сделать средство для мытья посуды в посудомоечной машине


Те, кто пользуются посудомоечной машиной, знают, что таблетки или средство для нее — удовольствие не из дешевых. Но выход есть — сделать средство самостоятельно.

Вам понадобится:

  • сода хозяйственная — 300 г;
  • сода пищевая — 100 г;
  • лимонная кислота — 300 г;
  • морская соль — 120 г;
  • лимонную кислоту можно заменить соком 1 среднего лимона.

Все позиции тщательно смешать и... всё. У вас получится примерно 800 г готового порошка. Для одной мойки в посудомоечной машине вам понадобится 1 ст. л средства.

Сначала домашние растворы и порошки могут показаться странными — они не так выраженно и легко пенятся, как химия из магазина. Но пенная феерия — это по большей части маркетинговый ход. Зато самодельные средства очищают посуду, не оставляя на ней вредного химического налета, и вы можете знать это наверняка.

Что еще почитать


Не стирать, не гладить, не отбеливать: проверьте, разбираетесь ли вы в ярлыках на одежде.

Нужны косточка и зубочистка: как вырастить авокадо на подоконнике — практические советы для начинающих.

Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают.

По теме

рецептсвоими рукамимоющее средство
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2