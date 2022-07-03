Лучше, чем в Вилларрибе: делаем средство для мытья посуды и для посудомойки своими руками — 4 рецепта, которые помогут сэкономить

Этот вопрос давно назревал, и вот наконец пришло время. Экономить в нашей стране с недавних пор начинают даже те, кто обычно не смотрел на ценники в магазинах. Средства для мытья посуды взлетели в цене, как и многие наименования в супермаркетах, а если вы пользуетесь премиальными марками, то точно ощутили это. Редакция Wday.ru собрала несколько способов сделать натуральные средства для посуды почти из подручных средств — оказывается, это легко.
Смешать, но не взбалтывать
У самодельного средства есть такой неоспоримый плюс, как натуральность, вряд ли вы специально нальете туда опасные токсины и канцерогены. После приготовления должен получиться примерно 1 литр раствора. Что нам понадобится:
- белое хозяйственное мыло, натертое на крупной терке, — 0,5 стакана;
- кипяток — 3 стакана;
- хозяйственная сода — 4,5 ст. л.;
- ароматическое масло — 1,5 ч. л.;
- глицерин — 1 ч. л.
Начинаем приготовление — кастрюлю с водой ставим на сильный огонь. Добавляем тертое мыло и ждем, пока оно полностью растворится. Затем снимаем с огня и выливаем в глубокую миску с широким горлом. Далее всыпаем соду, глицерин и тщательно перемешиваем. Оставляем полученную смесь на 24 часа. Она должна со временем становиться гуще. Если хотите более жидкий состав, можно его снова подогреть и добавить туда неполную чайную ложку соды. Когда содержимое кастрюли станет однородным — добавим отдушку из ароматических масел. Вашу смесь можно перелить в бутылку с дозатором, оставшуюся на кухне от покупного средства.
И еще один рецепт, вам понадобится:
- кипяток — 450 мл;
- бура — 1 ст. л.;
- детское мыло, крупно натертое — 1 ст. л.;
- ароматическое масло — 0,5 ч. л.
Буру и тертое мыло соединяем в тарелке и заливаем водой. С помощью миксера перемешиваем содержимое миски, пока частицы мыла не растают полностью. Оставляем смесь на 6 часов, но иногда подходим и помешиваем. Должно получиться что-то вроде геля. В этом рецепте мы получим около 450 мл готового геля. Далее наливаем его в бутылку (можно воспользоваться шприцем) и добавляем ароматическое масло.
А этот способ для самых оригинальных. Если любите экспериментировать и пробовать что-то необычное — вам точно понравится. Сначала готовим ингредиенты:
- вода — 250 мл;
- хозяйственное мыло — 2 ст. л;
- касторовое масло — 1 ст. л;
- горчичный порошок — 1 ст. л;
- кофе — 1 ст. л;
- эфирное масло — 3–4 капли.
Натираем мыло на терке, добавляем 250 мл воды, ставим на паровую баню и периодически помешиваем. Когда мыло растворилось и появилась пена — убираем с плиты, снимаем пену, добавляем по 1 ст. л. горчичного порошка, касторового масла и кофе. Перемешиваем и добавляем несколько капель эфирного масла. Наше средство готово. Для удобства его можно также перелить в бутылку из-под магазинного средства (объем готового продукта — примерно 250 мл).
Вместо таблетки: как сделать средство для мытья посуды в посудомоечной машине
Те, кто пользуются посудомоечной машиной, знают, что таблетки или средство для нее — удовольствие не из дешевых. Но выход есть — сделать средство самостоятельно.
Вам понадобится:
- сода хозяйственная — 300 г;
- сода пищевая — 100 г;
- лимонная кислота — 300 г;
- морская соль — 120 г;
- лимонную кислоту можно заменить соком 1 среднего лимона.
Все позиции тщательно смешать и... всё. У вас получится примерно 800 г готового порошка. Для одной мойки в посудомоечной машине вам понадобится 1 ст. л средства.
Сначала домашние растворы и порошки могут показаться странными — они не так выраженно и легко пенятся, как химия из магазина. Но пенная феерия — это по большей части маркетинговый ход. Зато самодельные средства очищают посуду, не оставляя на ней вредного химического налета, и вы можете знать это наверняка.
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