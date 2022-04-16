«Хотел водоснабжение сделать, сумма больше пенсии получается». Что происходит на рынке стройматериалов
Истории покупателей и прогноз директора строительной компании в коротком видео
По данным Росстата, в 2021 году стройматериалы подорожали на 23,8%. С конца февраля цены на некоторые товары выросли еще вдвое. В сетевых магазинах говорят, что пытаются сдерживать рост.
Мы спросили покупателей, как подорожание отразилось на их планах и кошельках, и узнали у директора строительной компании, чего нам ждать дальше.
Покупатели во мнениях расходятся. Часть разницу не замечает, другие — в ужасе от новых цен.
— Всё очень дорого. Вот хотел что-то купить, чтобы в деревне водоснабжение сделать, а посчитал — у меня больше пенсии получается. Штуцер какой-то раньше 50 рублей стоил, а сейчас — 500 рублей. Вот сами считайте, — делится мыслями один из покупателей.
Директор строительной компании «Авангард Строй» Денис Гришаткин рассказал NN.RU о том, что сейчас отрасль ищет аналоги импортных материалов, в основном — в Китае.
— Европейцы потеряют рынок в России. Им будет очень тяжело потом забрать его, потому что компании привыкнут и будут работать на китайской продукции. Для того чтобы Европе зайти сюда, им нужно будет опускать ценники.
СЮЖЕТ
Эксперт предполагает, что до сентября цены на материалы не упадут.
Ранее мы рассказывали о ситуации на рынке недвижимости. Если вы планируете покупать квартиру в ближайшее время, прочитайте мнение доктора экономических наук.