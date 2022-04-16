«Хотел водоснабжение сделать, сумма больше пенсии получается». Что происходит на рынке стройматериалов

По данным Росстата, в 2021 году стройматериалы подорожали на 23,8%. С конца февраля цены на некоторые товары выросли еще вдвое. В сетевых магазинах говорят, что пытаются сдерживать рост.

Мы спросили покупателей, как подорожание отразилось на их планах и кошельках, и узнали у директора строительной компании, чего нам ждать дальше.