После трагедии в Ступино депутат Госдумы предложила ставить во всех квартирах датчики газа. За счет жильцов

По словам Светланы Разворотневой, есть несколько вариантов установки газоанализаторов в квартирах старого жилфонда. В регионах и муниципалитетах, где взносы на капитальный ремонт достаточно высокие, это можно делать в рамках капремонта. В остальных случаях, считает она, лучшим способом стала бы установка датчиков силами поставщика газа за счет собственников.

— Затраты на установку можно включить в тариф. Если разбить на год, а лучше на два, эта сумма будет практически незаметна и нечувствительна, — отметила Светлана Разворотнева. — Тем более, мы сейчас обсуждаем передачу газоснабжающим организациям обязанностей по контролю за содержанием внутриквартирного оборудования тоже за счет тарифов. Это было бы комплексное и правильное решение, потому что не все, к сожалению, заключают договоры [на техническое обслуживание газовых плит и другого оборудования], не всегда эти договоры приводят к реальным осмотрам.