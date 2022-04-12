После трагедии в Ступино депутат Госдумы предложила ставить во всех квартирах датчики газа. За счет жильцов

Предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Ступино, где из-за взрыва газа погибли шесть человек, можно, установив в квартирах в обязательном порядке датчики утечки газа. По мнению депутата Госдумы, председателя совета НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, такое решение рано или поздно будет принято.
— Почему-то установка приборов учета [для граждан] обязательна, наказанием для тех, кто их не ставит, служит введение повышающего коэффициента. А когда речь идет о безопасности, мы почему-то на такие меры не решаемся, — отметила она в разговоре с MSK1.RU.
По словам Светланы Разворотневой, есть несколько вариантов установки газоанализаторов в квартирах старого жилфонда. В регионах и муниципалитетах, где взносы на капитальный ремонт достаточно высокие, это можно делать в рамках капремонта. В остальных случаях, считает она, лучшим способом стала бы установка датчиков силами поставщика газа за счет собственников.
— Затраты на установку можно включить в тариф. Если разбить на год, а лучше на два, эта сумма будет практически незаметна и нечувствительна, — отметила Светлана Разворотнева. — Тем более, мы сейчас обсуждаем передачу газоснабжающим организациям обязанностей по контролю за содержанием внутриквартирного оборудования тоже за счет тарифов. Это было бы комплексное и правильное решение, потому что не все, к сожалению, заключают договоры [на техническое обслуживание газовых плит и другого оборудования], не всегда эти договоры приводят к реальным осмотрам.
Светлана Разворотнева добавила, что направила письмо со своими предложениями министру строительства и ЖКХ.
Отметим, что в газифицированных новостройках в обязательном порядке устанавливают системы контроля загазованности. В старом жилфонде жители могут поставить датчик утечки за свой счет, цены на них начинаются от 1000 рублей.
Сейчас следить за исправностью газовых плит и другого газового оборудования, находящегося в квартире, обязаны владельцы жилья. Они могут заключить договор на техобслуживание с любой специализированной организацией.
Взрыв в пятиэтажном доме в Ступино произошел 11 апреля. Погибли шесть человек, в том числе трое детей, пострадали девятнадцать. По предварительным данным, трагедия произошла в результате утечки газа из-за неисправности оборудования. После случившегося задержали главного инженера «Серпрегионгаза» — организации, которая занималась техобслуживанием газового оборудования в доме. Эта компания связана с бывшим чиновником из Подмосковья.