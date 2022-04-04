Рассада на подоконнике запрещена? Проверьте, за что вас могут оштрафовать на даче

Еще немного, и в садах и огородах закипит работа. Но мало российским дачникам вырастить урожай (у нас для этого, кстати, и рубрика специальная есть — «Обустраиваем дачу») — надо еще кое-какими законами руководствоваться. Чтобы не напороться на штраф и в целом быть идеальным и бесстрашным дачником. Бесстрашным в том смысле, что он делает всё по правилам и поэтому ему нечего бояться каких-то там санкций. Вот скажите нам, как садовод садоводам, вы всё знаете о дачных законах? Не торопитесь отвечать — лучше ответьте на наши десять вопросов.