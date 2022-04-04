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Тема дняКак изменились цены на овощи
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Рассада на подоконнике запрещена? Проверьте, за что вас могут оштрафовать на даче

10 неверных ответов, и вашего бюджета как не бывало

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Просто отсидеться в стороне у грядки тоже не дело. Надо действовать. Но действовать по правилам

Просто отсидеться в стороне у грядки тоже не дело. Надо действовать. Но действовать по правилам

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Еще немного, и в садах и огородах закипит работа. Но мало российским дачникам вырастить урожай (у нас для этого, кстати, и рубрика специальная есть — «Обустраиваем дачу») — надо еще кое-какими законами руководствоваться. Чтобы не напороться на штраф и в целом быть идеальным и бесстрашным дачником. Бесстрашным в том смысле, что он делает всё по правилам и поэтому ему нечего бояться каких-то там санкций. Вот скажите нам, как садовод садоводам, вы всё знаете о дачных законах? Не торопитесь отвечать — лучше ответьте на наши десять вопросов.

Кстати, подробно о том, по каким новым законам придется жить садоводам в ближайшие несколько месяцев, мы подробно рассказывали в нашем обзоре — что изменилось в дачных законах в 2022 году.

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