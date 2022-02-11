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Тема дняИщут свидетелей смертельного ДТП на трассе
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В 61 здании на левом берегу несколько часов нет отопления — ночью температура опускалась до -26

Тепло отключили в 2 часа ночи

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Днем обещают до -20 градусов

Днем обещают до -20 градусов

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61 здание, в том числе детские сады, школы, общежития и медучреждения в Ленинском районе остались без отопления. Как указано на муниципальном портале, тепла нет с 2 часов ночи.

Причиной стала авария на теплотрассе по улице Широкой, сообщили в «Сибирской генерирующей компании»:

— В ночь на 11 февраля, в 00:45, обнаружили дефект на тепломагистрали по улице Широкой. Сейчас в контуре отключения 53 многоквартирных дома, 5 детских образовательных учреждений и 2 медицинских. Бригада работает на объекте, планируют сегодня к 12 часам дня сузить зону отключения. Время окончательного устранения дефекта сообщим в ближайшие часы, — сообщили в СГК.

Отопление обещают вернуть к 12 часам

Отопление обещают вернуть к 12 часам

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Сегодня, по данным сервиса «Яндекс.Погода», температура ночью опускалась до -26 градусов, днем обещают -20.

Частые аварии и отключения в Новосибирске связаны в том числе с возрастом труб. 72% теплосетей в Новосибирске старше 25 лет. Средний возраст магистральных труб — 33,9 года, внутриквартальных — 32,8 года.

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