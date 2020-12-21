«Дом встрепенулся»: жители высотки в центре обнаружили в стенах трещины — рядом идет скандальная стройка

Жители дома по улице Железнодорожной, 8/1 в Новосибирске обнаружили огромную трещину в стене — они связывают это с началом буровых работ на стройплощадке по соседству.



— Какая-то небольшая трещина появилась после демонтажа старого здания фабрики, сегодня она шире, — рассказала НГС жительница дома, Светлана. — Когда они долбили, дом начал оседать, было ощущение землетрясения, все это почувствовали. Видно, дом встрепенулся, начал осаживаться, и пошла эта трещина — уже приличная.



Трещина, по словам Светланы, появилась в месте прилегания перегородки-«отсечки» на квартирной площадке, которую построили примерно в 2000 году. При этом от стены откололось несколько больших кусков штукатурки: по словам местной жительницы, 20 декабря в подъезде провели уборку, поэтому появиться трещина могла только в этот понедельник, 21 декабря. Из-за этого женщина вызвала полицию.

