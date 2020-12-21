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«Дом встрепенулся»: жители высотки в центре обнаружили в стенах трещины — рядом идет скандальная стройка

Они вызвали на место полицию, но застройщик уверен, что строительство дома тут ни при чем

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Этой трещины, как утверждают местные жители, раньше не было

Этой трещины, как утверждают местные жители, раньше не было

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В доме на Железнодорожной в Новосибирске треснула стена

Жители дома по улице Железнодорожной, 8/1 в Новосибирске обнаружили огромную трещину в стене — они связывают это с началом буровых работ на стройплощадке по соседству.

— Какая-то небольшая трещина появилась после демонтажа старого здания фабрики, сегодня она шире, — рассказала НГС жительница дома, Светлана. — Когда они долбили, дом начал оседать, было ощущение землетрясения, все это почувствовали. Видно, дом встрепенулся, начал осаживаться, и пошла эта трещина — уже приличная.

Трещина, по словам Светланы, появилась в месте прилегания перегородки-«отсечки» на квартирной площадке, которую построили примерно в 2000 году. При этом от стены откололось несколько больших кусков штукатурки: по словам местной жительницы, 20 декабря в подъезде провели уборку, поэтому появиться трещина могла только в этот понедельник, 21 декабря. Из-за этого женщина вызвала полицию.

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— Полиция действительно выезжала на место, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Данный факт зафиксировали и материалы направили в компетентные органы для проверки.

Строительство рядом с домом на улице Железнодорожной, 8/1 ведет СЗ «Енисей», который входит в ГК «СМСС». Гендиректор группы Анатолий Павлов уверен, что трещина не могла появиться из-за работ на стройплощадке.

— Сегодня никто не бурил, не успели даже установку собрать, — пояснил девелопер корреспонденту НГС. — У нас 22 камеры на площадке, можно посмотреть все 12 часов.

Он также добавил, что на стройке еще не завершены подготовительные работы.

Жители домов на Железнодорожной, 8/1 и Железнодорожной, 6 с начала года борются со стройкой на месте старого здания по улице Красноярской, 132. В сентябре на будущей стройплощадке разобрали старое здание. Во время демонтажа одна из стен обрушилась на детскую площадку соседнего дома — за это застройщик получил штраф. Гендиректор ГК «СМСС» Анатолий Павлов после целого ряда протестов и обращений местных жителей к властям ответил на самые острые вопросы НГС.

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ГК «СМСС»новостройкиулица Железнодорожнаяулица Красноярская
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