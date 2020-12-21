«Дом встрепенулся»: жители высотки в центре обнаружили в стенах трещины — рядом идет скандальная стройка

В доме на Железнодорожной в Новосибирске треснула стена
Жители дома по улице
— Какая-то небольшая трещина появилась после демонтажа старого здания фабрики, сегодня она шире, — рассказала НГС жительница дома, Светлана. — Когда они долбили, дом начал оседать, было ощущение землетрясения, все это почувствовали. Видно, дом встрепенулся, начал осаживаться, и пошла эта трещина — уже приличная.
Трещина, по словам Светланы, появилась в месте прилегания перегородки-«отсечки» на квартирной площадке, которую построили примерно в 2000 году. При этом от стены откололось несколько больших кусков штукатурки: по словам местной жительницы, 20 декабря в подъезде провели уборку, поэтому появиться трещина могла только в этот понедельник, 21 декабря. Из-за этого женщина вызвала полицию.
— Полиция действительно выезжала на место, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Данный факт зафиксировали и материалы направили в компетентные органы для проверки.
Строительство рядом с домом на улице
— Сегодня никто не бурил, не успели даже установку собрать, — пояснил девелопер корреспонденту НГС. — У нас 22 камеры на площадке, можно посмотреть все 12 часов.
Он также добавил, что на стройке еще не завершены подготовительные работы.
Жители домов на