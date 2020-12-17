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Пени за долги по коммуналке начнут взыскивать 1 января

Чтобы не переплачивать, нужно погасить задолженность до конца года

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Мораторий на начисление и взыскание ввели из-за коронавирусных ограничений, а теперь срок его действия подходит к концу&nbsp;

Мораторий на начисление и взыскание ввели из-за коронавирусных ограничений, а теперь срок его действия подходит к концу 

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С 1 января 2021 года заканчивается мораторий на взыскание пеней за долги по коммуналке, который действовал с апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всё это время пени на просроченные платежи не начислялись, и взыскать их было нельзя. Теперь коммунальщики смогут вернуть себе всё в полном объеме.

Как объяснили в некоммерческой организации «ЖКХ Контроль», после того как истечет срок моратория, пени за период коронавирусного ограничения можно будет начислить, если до 1 января долги не будут погашены. Организация обратилась в Министерство строительства и ЖКХ с просьбой изменить действующие нормативно-правовые акты и начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Минстрой пока на обращение никак не отреагировал, у него есть на это 30 дней.

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Еще один вопрос, который касается коммунальных услуг, — поверка счетчиков. Ее тоже отложили до 2021 года из-за пандемии, так что с 1 января неповеренные счетчики перестанут учитывать — вернутся правила, которые действовали до коронавируса. А вот будут начислять первые месяцы по среднему или с повышающим коэффициентом, пока непонятно. Мы направили вопрос в Минстрой, но в министерстве пока не подготовили официальный ответ.

Коронавирусные послабления заканчиваются не только в отношении коммунальных услуг, но и в отношении некоторых документов. До 2021 года действуют просроченные права и паспорта (если срок документов истек с 1 февраля по 15 июля). Сначала документы продлили только до 15 июля, но потом, чтобы не создавать ажиотажа, увеличили этот срок до конца года. С 1 января документы будут недействительны, помните об этом, если затянули с заменой. Также до конца года действуют временные правила дистанционной постановки на биржу труда и повышенные больничные.

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ЖКУкоммунальные платежипеникоронавирус
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