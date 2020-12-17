Пени за долги по коммуналке начнут взыскивать 1 января

С 1 января 2021 года заканчивается мораторий на взыскание пеней за долги по коммуналке, который действовал с апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всё это время пени на просроченные платежи не начислялись, и взыскать их было нельзя. Теперь коммунальщики смогут вернуть себе всё в полном объеме.
Как объяснили в некоммерческой организации «ЖКХ Контроль», после того как истечет срок моратория, пени за период коронавирусного ограничения можно будет начислить, если до
Еще один вопрос, который касается коммунальных услуг, — поверка счетчиков. Ее тоже отложили до
Коронавирусные послабления заканчиваются не только в отношении коммунальных услуг, но и в отношении некоторых документов. До