Почти 400 домов на ОбьГЭСе остались без электричества из-за аварии

В Советском районе 365 домов остались без света
Вечером в воскресенье, 15 ноября, в Новосибирске на микрорайоне ОбьГЭС произошло аварийное отключение электричества, в результате без света остались 365 домов.
По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение трех трансформаторных подстанций случилось в 17:30. Электричества нет в домах на улицах: Бердышева, Энгельса, Механизаторов, Абаканская, Молодости, Смежная, Аральская, Быстрая и Варшавская. Аварию планируют устранить к 20:30.
В середине октября из-за аварии без света на несколько часов остались почти полторы тысячи домов.