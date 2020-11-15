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Почти 400 домов на ОбьГЭСе остались без электричества из-за аварии

Света не будет три часа

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Отключилось три трансформаторные подстанции

Отключилось три трансформаторные подстанции

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В Советском районе 365 домов остались без света

Вечером в воскресенье, 15 ноября, в Новосибирске на микрорайоне ОбьГЭС произошло аварийное отключение электричества, в результате без света остались 365 домов.

По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение трех трансформаторных подстанций случилось в 17:30. Электричества нет в домах на улицах: Бердышева, Энгельса, Механизаторов, Абаканская, Молодости, Смежная, Аральская, Быстрая и Варшавская. Аварию планируют устранить к 20:30.

Света нет в 365 домах

Света нет в 365 домах

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В середине октября из-за аварии без света на несколько часов остались почти полторы тысячи домов.

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аварийное отключениеостались без света
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