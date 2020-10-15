Северо-Чемской опять остался без тепла: в Новосибирске отключили отопление в 153 домах

В Новосибирске отключили отопление в 153 домах
В Новосибирске из-за двух аварий на теплотрассах и износа задвижек отключили от тепла 153 дома в Кировском районе. Энергетики планируют справиться с дефектами сегодня,
— Пока не наступила зимняя погода, стараемся устранить дефекты, которые проявились в период запуска систем отопления. До позднего вечера проводим работы на магистральных теплосетях левого берега: устраняем два повреждения на теплотрассе по улице Беловежской в Кировском районе и меняем задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской. С этим связано отключение теплоснабжения в Кировском районе: ряда домов Северо-Чемского жилмассива и поселка Ефремова. Всего в зоне отключения 153 жилых дома, — рассказали в СГК.
Также более холодные батареи сегодня могут быть у жителей микрорайона Бугринская роща и некоторых улиц поселка Ефремова.
В начале октября в СГК прокомментировали ДТП на месте ремонта теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Внедорожник упал в котлован у метро «Золотая Нива» — для того чтобы вытащить машину, понадобился кран-погрузчик.