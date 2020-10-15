15 октября четверг
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 77.28
eur 90.71
Тема дняВ инфекционке скончался директор «Медтранса»

Все новости

Все новости

Северо-Чемской опять остался без тепла: в Новосибирске отключили отопление в 153 домах

Рабочие устраняют два дефекта на теплотрассах и меняют задвижки

350
2Обсудить

Поделиться

Тепло в дома планируют вернуть сегодня ночью

Тепло в дома планируют вернуть сегодня ночью

В Новосибирске отключили отопление в 153 домах

В Новосибирске из-за двух аварий на теплотрассах и износа задвижек отключили от тепла 153 дома в Кировском районе. Энергетики планируют справиться с дефектами сегодня, 15 октября, до 23:00.

— Пока не наступила зимняя погода, стараемся устранить дефекты, которые проявились в период запуска систем отопления. До позднего вечера проводим работы на магистральных теплосетях левого берега: устраняем два повреждения на теплотрассе по улице Беловежской в Кировском районе и меняем задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской. С этим связано отключение теплоснабжения в Кировском районе: ряда домов Северо-Чемского жилмассива и поселка Ефремова. Всего в зоне отключения 153 жилых дома, — рассказали в СГК.

Также более холодные батареи сегодня могут быть у жителей микрорайона Бугринская роща и некоторых улиц поселка Ефремова.

В начале октября в СГК прокомментировали ДТП на месте ремонта теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Внедорожник упал в котлован у метро «Золотая Нива» — для того чтобы вытащить машину, понадобился кран-погрузчик.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

СГКотключение тепла
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!