Северо-Чемской опять остался без тепла: в Новосибирске отключили отопление в 153 домах

В Новосибирске из-за двух аварий на теплотрассах и износа задвижек отключили от тепла 153 дома в Кировском районе. Энергетики планируют справиться с дефектами сегодня, 15 октября , до 23:00.



— Пока не наступила зимняя погода, стараемся устранить дефекты, которые проявились в период запуска систем отопления. До позднего вечера проводим работы на магистральных теплосетях левого берега: устраняем два повреждения на теплотрассе по улице Беловежской в Кировском районе и меняем задвижки в тепловой камере по улице Оловозаводской. С этим связано отключение теплоснабжения в Кировском районе: ряда домов Северо-Чемского жилмассива и поселка Ефремова. Всего в зоне отключения 153 жилых дома, — рассказали в СГК.