Более 600 домов в Дзержинском районе остались без света

В Новосибирске без света остались 619 домов
Вечером в воскресенье, 11 октября, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества.
По данным портала «Мой Новосибирск», в 19:20 произошло отключение сразу девяти трансформаторных подстанций. В результате без света остались 619 домов на улицах Суркова, Есенина, Геофизической, Национальной, Трикотажной, Почтовый Лог, Гладкова. Аварию должны устранить к 22:00.
Ранее в Кировском районе из-за коммунальной аварии без отопления до ночи остались 18 домов.