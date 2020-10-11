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Более 600 домов в Дзержинском районе остались без света

Произошло аварийное отключение электричества

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Свет в дома должен вернуться только в 22:00

Свет в дома должен вернуться только в 22:00

В Новосибирске без света остались 619 домов

Вечером в воскресенье, 11 октября, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества.

По данным портала «Мой Новосибирск», в 19:20 произошло отключение сразу девяти трансформаторных подстанций. В результате без света остались 619 домов на улицах Суркова, Есенина, Геофизической, Национальной, Трикотажной, Почтовый Лог, Гладкова. Аварию должны устранить к 22:00.

Произошло отключение на трансформаторных подстанциях

Произошло отключение на трансформаторных подстанциях

Ранее в Кировском районе из-за коммунальной аварии без отопления до ночи остались 18 домов.

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отключение электричествакоммунальная авария
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