Пар во дворе: в Кировском районе несколько домов остались без отопления из-за аварии

В Новосибирске 18 многоквартирных домов остались без отопления
В воскресенье, 11 октября, в Кировском районе Новосибирска произошла коммунальная авария, из-за которой несколько домов остались без отопления до ночи.
— Авария на Станиславского, 35. Валит пар! — написал в редакцию НГС читатель.
Как сообщается на сайте «Мой Новосибирск», отключён участок теплотрассы из-за дефекта. Без отопления остались дома на улицах Тульской и Ударной. По данным портала, устранить аварию должны к двум часам ночи.
— Парение возникло из-за повреждения на внутриквартальной теплотрассе. Завтра планируем устранить дефект. Что касается отключения, оно связано с другим дефектом — на теплотрассе по улице Петропавловской. По нашей информации, отключено 13 домов, — разъяснили ситуацию в пресс-службе СГК.
Ранее паром заволокло территорию ТЭЦ-2. Специалисты объяснили, почему это произошло.