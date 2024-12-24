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Здоровье Клиника Мешалкина построит новые корпуса — смотрим, на что потратят 14,8 миллиарда

Клиника Мешалкина построит новые корпуса — смотрим, на что потратят 14,8 миллиарда

Медучреждение продолжит работу во время стройки

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36 комментариев

Первый этап проекта одобрила «Главгосэкспертиза России»

Источник:

В Новосибирске в 2025 году начнется реконструкция НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина — клиника получит новые корпуса. Проектная и сметная документация на объекты первого этапа строительства получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Из федерального бюджета на стройку потратят 14,84 миллиарда рублей. Инвестиционный проект будут реализовывать в рамках комплексной госпрограммы «Строительство».

Все работы должны быть завершены не позднее 2031 года, объекты должны ввести в эксплуатацию не позднее 2032 года. Площадь вновь возводимых зданий сопоставима с площадью имеющихся. Расширятся и будут приведены в соответствие с новейшими требованиями не только площади лечебных корпусов, но и база для научной деятельности.

Так сейчас выглядит клиника

Источник:

Клиника во время стройки продолжит работу.

Ранее НГС рассказывал историю 17-летней Лилии, которой в клинике Мешалкина пересадили сердце.

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Комментарии
36
stas81
1 час
Пусть строят больше и продолжают свою работу в том же духе! Спасибо всем докторам данной больницы за спасенную жизнь! Еще необходимо принять побольше квалифицированных кардиологов в поликлиннику, записаться невозможно на месяц
Гога Морджабо
1 час
Я думал что строители строят, а оно вон че.
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