Клиника Мешалкина построит новые корпуса — смотрим, на что потратят 14,8 миллиарда

В Новосибирске в 2025 году начнется реконструкция НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина — клиника получит новые корпуса. Проектная и сметная документация на объекты первого этапа строительства получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Все работы должны быть завершены не позднее 2031 года, объекты должны ввести в эксплуатацию не позднее 2032 года. Площадь вновь возводимых зданий сопоставима с площадью имеющихся. Расширятся и будут приведены в соответствие с новейшими требованиями не только площади лечебных корпусов, но и база для научной деятельности.