Игра в бездомного и поза покойника: помогут ли уснуть советы из Интернета — разбираемся с неврологом

Разбираемся, что делать, если сон не приходит Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Стресс, тяжелые мысли и посторонние звуки зачастую мешают уснуть. Гайдов для тех, кому тяжело засыпать, в сети можно встретить огромное множество. А есть и рекомендации, которые пользователи соцсетей дают друг другу. Врач-невролог тверской клиники «Инвитро» Юлия Берёзкина разобрала самые небанальные советы из интернета и дала другие рекомендации.

«Игра в бездомного»

В сети в последнее время завирусился этот способ быстрого засыпания — его можно встретить в блогах, на форумах и в социальных сетях. Основное условие: источник холода. Суть состоит в том, чтобы охладиться до дискомфортного состояния, а потом забраться под теплое одеяло. Кто-то советует открыть все форточки и лечь на пол, кто-то — выйти в тапочках и легкой кофточке на балкон в холодное время года. В общем, замерзнуть и очень захотеть в тепло. После этого, получив возможность забраться в теплую постель, уверяют авторы, получится быстро заснуть.

Врач-невролог Юлия Берёзкина назвала способ довольно необычным.

— Возможно, в индивидуальном порядке этот способ относительно рабочий. Нужно помнить, что температурный режим должен быть комфортным для конкретного человека: кто-то любит спать с открытым окном, а кому-то важно, чтобы не дуло. На самом деле достаточно просто создать комфортные условия для сна: проветрить комнату, повесить в спальне шторы блэкаут или купить маску для сна. Если мешают звуки, то использовать беруши или фоновую расслабляющую музыку, — посоветовала специалист.

«Поза покойника»

Еще один совет, который можно встретить в сети: лечь на спину, сложить руки на груди, развести в стороны носочки и слегка запрокинуть голову (немного закатив при этом глаза). Якобы в таком положении тело человека расслабляется лучше всего, что способствует очень быстрому засыпанию.

— Вряд ли всем будет комфортно с запрокинутой головой, — усомнилась в этой рекомендации врач-невролог. — А некоторым пациентам, например, с апное, вообще противопоказано спать на спине. Поза должна быть удобной для конкретного человека.

В качестве альтернативного метода специалист посоветовала медитацию, совмещенную с дыхательным упражнением. Ее можно выполнять и лежа на спине.

— Сосредоточьтесь на дыхании: делаем глубокий вдох, считаем до семи, задерживаем дыхание, считаем до четырех, и выдыхаем, считая до восьми. Такой цикл повторить 10 раз, при необходимости — увеличить количество повторений, — подсказала Юлия Берёзкина.

Кроме того, по ее словам, эффективно поочерёдное напряжение и расслабление мышц, начиная с мышц лица и опускаясь вниз до кончиков пальцев ног.

Погулять или заняться сексом

Еще один вариант для быстрого засыпания, который советуют в социальных сетях — физические нагрузки (спорт, прогулка) или разрядки (поплакать, заняться сексом).

— Безусловно, регулярные физические нагрузки способствуют улучшению качества сна. Но рекомендовано всё же отказаться от интенсивных тренировок за 6 часов до отхода ко сну. А вот спокойная прогулка вечером действительно может помочь уснуть, — говорит Юлия Берёзкина.

Насчет слез — сомнительно. Врач перед сном советует избегать неприятных эмоций, ссор, стресса.

— Это негативно сказывается на качестве сна. Если это единичные стрессовые ситуации, то особых проблем со сном не возникнет. Но если такие эмоциональные качели носят постоянный характер, то нужно обратиться за помощью к психотерапевту, — подсказала специалист.

А вот заниматься сексом нужно не по расписанию или для достижения какой-то цели, а когда оба партнёра хотят этого.

— Если секс происходит по обоюдному согласию и улучшает качество сна обоих партнёров, то этот способ можно считать вполне эффективным в конкретном случае, — подчеркнула врач-невролог тверской клиники «Инвитро» Юлия Берёзкина.

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