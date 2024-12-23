НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-20°

ясная погода, без осадков

ощущается как -23

0 м/c,

штиль.

 766мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Здоровье «Готовы к любому развитию событий»: как будут работать новосибирские поликлиники на каникулах

«Готовы к любому развитию событий»: как будут работать новосибирские поликлиники на каникулах

В регионе снижается количество заболевших пневмонией

1 584
14 комментариев

Поликлиники будут работать с 9 до 15 часов

Источник:

В Новосибирской области поликлиники готовятся к длинным выходным. Как рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заболоцкий во время оперативного совещания в правительстве, сейчас по вирусам обстановка стабильная, а по пневмонии идет даже снижение.

— Мы понимаем, что придут длинные выходные, праздники, поэтому мы готовы к любому развитию событий. Сейчас готовим все учреждения первичного звена и стационары к работе в выходные и праздничные дни, — отметил министр здравоохранения.

Резервный коечный фонд будет сформирован, а поликлиники будут работать по неотложной схеме с 9 до 15 часов ежедневно. Вся стоматологическая помощь будет оказана взрослым и детям на каждом берегу.

В Новосибирске не могут открыть готовую поликлинику из-за прохождения проверки Роспотребнадзора.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Поликлиника Минздрав Каникулы
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Аарон Вассертрум
44 минуты
На фото поликлиника из пагаллейной всиленной!
Гость
35 минут
а какой коечный фонд у стоматологии?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Dmitriy,37

Наталья,40

Vera,45

Александр,31

Натали,34

valentina,54

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление