«Готовы к любому развитию событий»: как будут работать новосибирские поликлиники на каникулах

Поликлиники будут работать с 9 до 15 часов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области поликлиники готовятся к длинным выходным. Как рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заболоцкий во время оперативного совещания в правительстве, сейчас по вирусам обстановка стабильная, а по пневмонии идет даже снижение.

— Мы понимаем, что придут длинные выходные, праздники, поэтому мы готовы к любому развитию событий. Сейчас готовим все учреждения первичного звена и стационары к работе в выходные и праздничные дни, — отметил министр здравоохранения.

Резервный коечный фонд будет сформирован, а поликлиники будут работать по неотложной схеме с 9 до 15 часов ежедневно. Вся стоматологическая помощь будет оказана взрослым и детям на каждом берегу.