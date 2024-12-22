У вас не остеохондроз, а сердечный приступ: как понять, что скоро случится инфаркт миокарда

Причина появления боли. Боль в груди, возникающая при физической нагрузке (при прогулке, подъеме в гору, во время спортивной игры), а также в период выраженного стресса, — это о сердечной боли. Боль в спине (остеохондроз) характеризуется, как правило, связью с определенным положением тела, в особенности если поза неудобная и не очень физиологичная. Как правило, при боли в спине можно найти позу, при которой становится легче, при инфаркте такой позы нет.

Сопутствующие симптомы. Наличие затрудненного дыхания, повышенного давления, обильного потоотделения, тошноты или рвоты, эпизоды потери сознания нехарактерны для боли в спине и требуют углубленной диагностики. Вторым по частоте встречаемости симптомов инфаркта является одышка. Если вдруг становится тяжело дышать, в том числе в состоянии покоя, — такое состояние требует пристального внимания.

Сила боли. Как правило, опасна крайне выраженная боль, субъективно оцененная по визуально-аналоговой шкале боли на 9–10 баллов. Конечно, боль в спине иногда может достигать такой же оценки и заставлять мучиться пациентов. Есть еще одна оговорка для людей с сахарным диабетом: для них возможна так называемая «безболевая форма ишемии», когда инфаркт из-за дисфункции нервного волокна на фоне повышенного уровня глюкозы может не сопровождаться болью. Такая же ситуация встречается у пациентов старшей возрастной группы, когда при плановом обследовании выявляются признаки инфаркта, перенесенного на ногах.

Сопутствующие заболевания . Для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в истории болезни указывается сердечно-сосудистый риск — низкий, умеренный, высокий или очень высокий. Это как раз оценка вероятности всех сопутствующих факторов, которые могут повлиять на развитие инфаркта в течение последующих 10 лет. При повышенном уровне артериального давления без приема постоянной терапии, при наличии повышенного уровня глюкозы и холестерина вероятность инфаркта выше. Поэтому в целях профилактики эти показатели стоит контролировать независимо от наличия каких-либо жалоб и даже в случаях хорошего самочувствия. Как говорится, глюкоза не болит и не беспокоит, а когда это происходит, уже достаточно поздно.

Факторы риска. Не секрет, что у курящих пациентов сердечно-сосудистые заболевания происходят чаще, также риск повышается при наличии высокого уровня стресса, ночного режима работы, при избыточной массе тела и ожирении. Не является основополагающим, но добавить риск может и наследственный фактор. При установке корректного диагноза факторы риска также оцениваются врачом. Молодого некурящего пациента без отягощенного анамнеза врачи с меньшей долей вероятности будут подозревать на предмет развития острого коронарного синдрома.

«Железобетонного» признака нет

— Это шесть основных критериев, но, как стало понятно, нет ни одного 100%-го фактора клинической картины, на основании которого можно принять однозначное решение, — объясняет врач. — Везде есть оговорки, везде есть «но» и индивидуальные особенности. Поэтому в помощь врачу — регистрация электрокардиограммы, лабораторный контроль, УЗИ сердца. И даже в этом случае вопросы могут остаться. Тогда только диагностическая коронароангиография дает однозначный ответ и является сразу же жизнеспасающей процедурой.

Медики рекомендуют: если у вас или у родного человека возникает боль в грудной клетке, посоветуйтесь с врачом или вызовите его на дом. В данном случае тревога не небезосновательна, она скорее может быть фактором своевременно оказанной медицинской помощи. И не отказывайтесь от госпитализации, если чувствуете, что риски высоки.