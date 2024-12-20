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Здоровье эксперт Продукты, которых не должно быть в вашем холодильнике: какая еда через 10 лет убьет вашу печень

Продукты, которых не должно быть в вашем холодильнике: какая еда через 10 лет убьет вашу печень

Врач объясняет, к каким болезням может привести безответственное поедание всего подряд

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2 комментария

Новогоднее застолье — тоже тяжелое испытание для печени

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Сахарный диабет, жировой гепатоз, подагра, ожирение, инфаркт, инсульт, мочекаменная болезнь, рак — одним из главных факторов возникновения этих болезней является длительное, годами, а то и десятилетиями, нарушение питания.

И если с ожирением, с которым связано большинство проблем со здоровьем, всё понятно, то остальные заболевания требуют уточнения. Наши коллеги из «Доктора Питера» разбираются в проблемах с врачом Екатериной Пустовит.

Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением «АБИА». Личный сайт.

Какой стиль питания может вызвать ожирение печени…

Жировой гепатоз, он же ожирение печени, он же стеатоз, он же стеатогепатит — пандемия XXI века. За последние 10 лет заболеваемость возросла на 75%! К этому привела любовь к углеводным перекусам (булочки, круассаны, торты) и неумение отказать себе в «сахарной бомбе» — сладком десерте.

Если к ожирению печени может привести крайне избыточная калорийность рациона, то перекос в рационе питания (даже без избытка калорийности) в сторону быстрых углеводов вполне способен спровоцировать длительно и медленно прогрессирующий жировой гепатоз. Кстати, вслед за печенью может пострадать и поджелудочная железа, вплоть до развития хронического панкреатита.

…и диабет 2-го типа

Сахарный диабет 2-го типа, равно как и инсулинорезистентность, — заболевания с теми же факторами риска, что и гепатоз. И если углубляться в механизм прогрессирования метаболических нарушений, то неминуемым исходом длительных погрешностей питания будет повышение уровня сахара и плохого холестерина и, как результат, инфаркты и инсульты.

Ешь и пьешь это — жди подагру

Подагра — отложение кристаллов мочевой кислоты в синовиальной жидкости суставов — приводит к острому подагрическому артриту. К причинам возникновения этого заболевания, кроме генетических факторов, относятся ожирение, избыточное потребление животного белка и алкоголя.

Лечение подагры, помимо лекарственных препаратов, состоит из соблюдения диеты с низким содержанием пуринсодержащих продуктов. Мясо, морепродукты, рыба, субпродукты, колбасы, некоторые овощи, щавель, шпинат могут повышать уровень мочевой кислоты в крови, усугубляя течение подагры.

Другие примеры

Длительное избыточное потребление шпината, петрушки, ревеня, сельдерея (привет любителям смузи!) может приводить к формированию оксалатных камней в почках.

А вот пренебрежение продуктами, содержащими клетчатку, и избыточное потребление рафинированных продуктов и красного мяса в разы повышает риск развития рака ободочной, сигмовидной и прямой кишки.

Любая крайность в питании может повлиять на здоровье человека. Учитывая феноменальный запас прочности организма, заболевание может дать о себе знать спустя десятилетия.

Влияние на микробиом

То, что мы едим, напрямую влияет на наш кишечный микробиом — сообщество бактерий, обитающих в нашем организме. Здоровый микробиом способствует хорошему пищеварению, укрепляет иммунную систему и даже влияет на наше настроение. Употребление разнообразных фруктов, овощей и ферментированных продуктов помогает поддерживать баланс полезных бактерий.

Профилактика

Предотвращение заболеваний — это всегда лучше, чем лечение. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и здоровый образ жизни могут существенно снизить риск развития многих заболеваний. Например, средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и полезными жирами, доказала свою эффективность в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Три продукта, которые замедлят старение и помогут похудеть

По словам Людмилы Сухоруковой, врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы в Московской области, чтобы хорошо выглядеть, надо чаще добавлять в свое меню ферментированные продукты.

— При брожении происходит процесс расщепления некоторых веществ, что способствует лучшему пищеварению. Доказано, что ферментированные продукты обладают полезными свойствами, уменьшающими появление акне, а также тормозят процессы старения кожи. К тому же «забродившая еда» помогает сбросить лишние килограммы, — рассказала Людмила Сухорукова.

Как напомнила врач-гастроэнтеролог, ферментация — это процесс естественного брожения, в ходе которого микроорганизмы расщепляют органические соединения за счет недостатка кислорода. Такие продукты обогащаются полезными минералами, витаминами групп В, С и К, жирными кислотами омега-3, натрием, железом, антиоксидантами и пробиотиками.

Больше всего пробиотиков, конечно, в молочнокислых продуктах без искусственных добавок, наполнителей и красителей. Чуть меньше — в квашеной капусте и ее региональных собратьях. Еще меньше — в маринованных огурцах (без уксуса), — добавила доктор.

ПО ТЕМЕ
Жировой гепатоз Болезни печени Здоровье печени Подагра Ожирение Неправильное питание
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Комментарии
2
Гость
6 минут
Сейчас придет "директор завода" ( ржакко) и напишет,что ест шпинат с сельдереем каждый день, а в магазинах покупает круассаны. )) И все будут думать, зачем он постоянно пишет в комментариях всякую ерунду..
Гость
6 минут
Вывод - не жрите ничего, только вода и то, определенное количество
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