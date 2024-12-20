«Идеального способа нет»: почему возникает похмелье и как от него избавиться — советы врачей

У многих есть свои любимые способы борьбы с похмельем, но лучше просто до этого не доводить Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Праздники уже совсем близко, а это значит, что многие, несмотря на предупреждения минздрава, запасаются алкоголем. Даже небольшая доза — яд, но мало кого это останавливает. Поэтому после бурной праздничной ночи есть риск прочувствовать на себе похмелье. Головная боль, слабость, тошнота и тремор — основные симптомы этого состояния. Почему оно возникает и что делать, чтобы избежать его или хотя бы облегчить, объяснили новосибирские врачи.

Похмелье и абстинентный синдром

Иногда люди путают похмелье и абстинентный синдром. Оба состояния возникают из-за расщепления алкоголя в организме, но первое может возникнуть даже после однократного употребления алкоголя в большом количестве. Абстинентный синдром же появляется в результате того, что человек долго злоупотреблял спиртным: например, несколько дней.

Олеся Гущина, врач-кардиолог городской клинической больницы № 1, подчеркивает, что абстинентный синдром — комплекс не только физических, но и психических симптомов.

— Алкоголь метаболизируется в организме и распадается. Один из его метаболитов — это ацетальдегид, он токсичен для организма, для нервной ткани, в том числе. Соответственно, чем больше человек пьет, тем больше ацетальдегида образуется, — объяснил НГС Олег Загорулько, терапевт медицинского центра «Медикал Он Груп».

Ацетальдегид — это первичный метаболит этанола, он образуется в печени. По словам Олеси Гущиной, это более токсичное вещество, чем этанол, и вызывает многие симптомы похмелья — в частности, головную боль, тошноту и рвоту. Кроме этого, этанол в свою очередь метаболизируется в ацетон и другие вредные соединения.

Чем больше алкоголя употребляет человек, тем сложнее организму его перерабатывать. Концентрация токсичного вещества повышается, в результате происходит отравление алкоголем.

— Алкоголь в любом виде и в любом количестве — это яд, — подчеркивает Олег Загорулько. — Чем больше человек его выпил, тем сильнее себя отравил.

Причины похмелья

Есть еще несколько основных факторов, которые, вместе с воздействием ацетальдегида, могут спровоцировать или усугубить симптомы похмелья. Первый — дефицит витаминов и минералов. Алкоголь увеличивает выведение магния из организма, что может привести к мышечным судорогам и спазмам.

— Этанол нарушает всасывание и метаболизм витаминов группы В, которые играют важную роль в работе нервной системы, — отметила кардиолог Олеся Гущина. — Дефицит витаминов В может привести к ухудшению когнитивных функций, раздражительности и усталости.

Кроме этого алкоголь обладает мочегонным действием — это приводит к обезвоживанию организма и нарушению баланса электролитов.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Во-вторых, ацетальдегид и другие метаболиты этанола вызывают образование свободных радикалов и других продуктов окисления, из-за чего повреждаются клетки и ткани. Из них высвобождаются противовоспалительные элементы — цитокины, что усугубляет симптомы.

В-третьих, на похмелье влияют и психологические факторы. Многие люди ожидают его появления после употребления алкоголя, и это само по себе может усилить симптомы. Также, подчеркивает кардиолог, алкоголь может вызвать или усугубить стресс, который, в свою очередь, усилит симптомы похмелья.

Как избавиться от похмелья

Лучше минимизировать количество употребляемого алкоголя, но если сделать это не удалось, то нужно придерживаться некоторых правил.

В первую очередь, необходим определенный питьевой режим. Похмеляться алкоголем — нельзя. Нужно пить либо обычную воду, либо любую минеральную. Также можно использовать сорбенты или активированный уголь.

— Но они не окажут какого-то значимого эффекта, потому что там, где действуют, уже нет химического вещества, — отметил Олег Загорулько.

Главный совет — пить большое количество воды Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Также считается, что употребление продуктов, богатых витамином С — цитрусовых, ягод, зелени — может помочь снизить токсичность алкоголя и его метаболитов.

При головной боли можно выпить обезболивающие. В инструкции к препарату предварительно необходимо проверить, сочетается ли препарат с алкоголем, или можно заранее проконсультироваться с врачом.

— Можно применять ибупрофен. Парацетамол в сочетании с алкоголем теоретически, да и на деле может вызывать повреждение печени — во всяком случае, его рекомендуют в таких ситуациях избегать. Однако самый лучший метод профилактики похмелья — не злоупотреблять алкоголем, — подчеркнул Яков Краснер, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач центра семейной медицины «Здравица».

Не рекомендуется принимать противорвотные препараты — при тошноте или рвоте организм пытается очистить себя от токсинов, и мешать этому процессу не нужно. Еще один совет — хорошо отдохнуть и выспаться.

— Лучше средство от похмелья — не допускать похмелья, а идеального способа борьбы нет, — отметила Олеся Гущина.