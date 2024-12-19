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Здоровье Итоги с Путиным эксперт «Мы делаем немало, но, очевидно, недостаточно». Демограф — о заявлениях президента про рождаемость в России

«Мы делаем немало, но, очевидно, недостаточно». Демограф — о заявлениях президента про рождаемость в России

Владимир Путин сказал, что стране «девочки нужны», а эксперт считает, что людям просто не хватает денег

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6 комментариев

Количество россиянок в детородном возрасте сократилось на 30%, подчеркнул Путин

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Во время прямой линии Владимира Путина президенту задали вопрос о рождаемости в России. Глава государства назвал его «чрезвычайно важным» — не только для нашей страны, но и для всего мира.

По словам президента, коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня, но власти продолжают бороться с этим «трендом»: выплачивают пособия и сохраняют семейную ипотеку. MSK1.RU спросил у демографа, насколько эффективны эти методы и что нужно сделать, чтобы россияне стали рожать больше детей.

Что сказал президент

По словам Путина, коэффициент рождаемости в стране сейчас составляет 1,41% — и он рекордно низкий.

— К сожалению, он у нас упал до 1,41%. Конечно, очень мало. Для того чтобы обеспечить воспроизводство [населения], нам нужно поднять этот коэффициент рождаемости до 2,1%. А чтобы было расширенное воспроизводство, чтобы население росло, — на это нужно как минимум 2,3%, — отметил президент.

Количество россиянок детородного возраста сократилось на 30%, подчеркнул Путин, а затем пошутил: «Девочки нужны. Девушки». Падение рождаемости, по его мнению, происходит из-за малочисленности поколения, которое сейчас должно рожать детей.

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Чтобы исправить ситуацию, власти реализуют несколько программ поддержки: семьям с детьми выплачивают единое пособие, материнский капитал пополняют, а семейную ипотеку под 6% сохраняют.

— 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок, для погашения этой самой ипотеки. И развиваем всю систему, связанную с медициной, детством, материнством, и будем дальше это всё делать, будем донастраивать этот инструмент дальше, — рассказал президент.

Также Владимир Путин сказал, что с проблемы рождаемости должен начинаться рабочий день каждого главы региона и ей же должен заканчиваться.

— Наверное, мы делаем немало, но совершенно, очевидно, недостаточно. И мы можем сказать, что сделаем что-то полезное, когда изменим этот тренд, который сложился, и добьемся тех показателей, о которых я уже сказал, — заключил он.

Как поднять рождаемость: мнение демографа

Демограф Алексей Ракша прокомментировал MSK1.RU слова президента:

— Падение рождаемости — это эхо 1990-х годов, большого обвала рождаемости, который начался в 1988 году и закончился в 1999-м. За это время число родившихся «уполовинилось». И это вызывает сокращение числа молодых людей. Большую часть этого сокращения мы уже прошли, — объяснил MSK1.RU эксперт.

Ракша уточнил, что общее сокращение количества людей детородного возраста составило 40%. Оно должно прекратиться к 2030-м годам, но на улучшение рождаемости это никак не повлияет.

Чтобы исправить ситуацию, государство должно увеличить меры материальной поддержки. В первую очередь нужно ввести большие разовые выплаты за второго и третьего ребенка.

— Размер должен быть эквивалентен одной дополнительной комнате в жилье, если люди хотят поменять жилищные условия на более просторные. И это примерно 1,5–2 миллиона рублей. Рождаемость у нас вышла бы в лидеры среди всех развитых стран, — считает Алексей Ракша.

Тогда бы «дно» осталось в 2024–2025 годах.

Кроме того, поднять рождаемость помогло бы создание института государственных нянь, которых можно было бы «заказать на „Госуслугах“», говорит эксперт. Также важно возобновить работу групп продленного дня и детских садов, которые сейчас освобождаются из-за падения рождаемости.

— Пиком этих усилий могло бы быть введение безусловного базового дохода на всех детей в размере одного прожиточного минимума — вместо единого пособия. На это бы потребовалось примерно 6,7 триллиона рублей в год. Это уже огромная сумма, и, конечно, большой вопрос, будет ли это делаться. Но я думаю, что к этому нужно идти, — рассказал MSK1.RU Ракша.

После этого можно было бы ставить вопрос о достижении 2,07, 2,08%, но дорогу осилит идущий. Нужно начинать хотя бы с того, что уже точно работает.

Всё о том, как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.

Чиновники то и дело предлагают меры по повышению рождаемости в стране — от Министерства секса до отправки женщин на удаленку и налога на бездетность. Мы спросили у москвичей, что на самом деле мешает им завести детей, а после обсудили основные проблемы с экспертами.

Также почитайте, почему в России один за другим закрываются роддома: какие-то присоединяют к более крупным перинатальным центрам, другие ликвидируют, а на их месте открывают госпитали для ветеранов войн.

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Прямая линия с Владимиром Путиным Рождаемость Демография Пособия Маткапитал
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Комментарии
6
Почётный гражданин Левосибирска
11 минут
Столько умных голов, академики, профессора, депутаты, президент в конце концов думают, как улучшить демографию. И ни у одного из них не появляется даже мысли, что надо всего-навсего сделать две вещи - это закончить СВО, чтобы деньги направить на внутреннее развитие страны и обеспечить молодые семьи бесплатным жильем.
Гость
20 минут
Сейчас пакистанцев разрешили завозить, визовый режим упростили, так что будет повышаться рождаемость
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