«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка

Сестра Валерии также не может попасть к специалисту Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU, Артём Устюжанин / E1.RU











Вы злитесь, когда приходится долго ожидать в очереди к врачу? А что если вовсе не можете к нему попасть? И проблема здесь не в работе регистратуры или медлительности медиков, а в том, что совсем немного прав. С минусами бесплатной медицины столкнулась корреспондент NGS42.RU Валерия Городецкая, которая больше четырех лет назад переехала в Кузбасс из Красноярска. А теперь она хочет уехать обратно, так как больше месяца не могла попасть к онкологу. Что произошло — читайте в ее эмоциональной колонке.

Валерия Городецкая корреспондент NGS42.RU

— Особых проблем с медициной я раньше не ощущала: да, очереди, тяжело дозвониться до регистратуры, запись на месяц вперед, но я точно знала, что с температурой 39 градусов или резкой острой болью мне помогут. О другой стороне кузбасской медицины я узнавала от горожан, которые приходили к журналистам от безвыходности и в поисках какой-либо помощи. Еще два года назад львиная доля сообщений касалась работы областного онкодиспансера и поликлиник. Сейчас разгневанных сообщений стало явно меньше — это несомненно показатель хоть каких-то изменений.

Перейдем к сути истории, приключившейся со мной. Года 2 назад я начала страдать от боли в груди — перманентной и никак не связанной с циклом. Честно говоря, я не особо обращала на это внимание и постоянно откладывала визит к врачу. Не делайте так, ведь любая боль может сигнализировать о больших проблемах со здоровьем.

Через несколько месяцев до меня дошло, что все-таки пора посетить клинику. К гинекологам из бюджетного учреждения я не хожу, выбираю частные медцентры. В первую очередь, это банальное удобство — можно выбрать удобное время без долгих ожиданий и очередей.

Во время обследований выяснилось, что у меня в груди обычная и, облегчение, не опасная фиброаденома. Позже я платно попала на прием к онкологу, который тоже меня успокоил. Организовать встречу помог пресс-секретарь кузбасского онкодиспансера. Мне дали рекомендацию раз в полгода проверять состояние образования и жить дальше.

Прошло, конечно, больше полугода, я вновь пришла обследоваться в платную клинику. Каких-то выраженных симптомов у меня нет: грудь побаливает в этом месте, но некритично.

На приеме в частном медцентре врач посоветовал мне удалить доброкачественную опухоль, но сделать это, как она мне объяснила, могут только в онкологическом диспансере.

— Просто позвоните и запишитесь. Проблем не будет, — говорил мне медик.

К рекомендациям удалить я отнеслась скептически: ну есть маленький узелок, да и ладно. Но чтобы навсегда (надеюсь) закрыть этот вопрос, я решила всё же пойти к онкологу. Тут и началось «веселье».

По одному звонку записаться, ожидаемо, не получилось. Проконсультироваться с узким специалистом можно лишь по направлению из поликлиники, а это целая эпопея. Терапевт, к которому я записалась, сразу сложил с себя полномочия: выдавать подобные листы он не может. Охнув от обиды за потраченное время в очереди, я пошла к кабинету гинеколога. Дозу негатива отхватила я и там.

Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











Еще на пороге специалист встретил меня недовольным лицом. А после того, как узнала мой запрос, и вовсе вылила поток недовольств.

— Почему я вообще должна этим заниматься? Всё на нас складывают, а онкологи там сидят свободные. Всех к нам ведут, — возмущалась врач.

Весь дальнейший осмотр женщина то и дело причитала о своей тяжелой судьбе в государственной поликлинике.

Хотелось бы посочувствовать врачу, но я устала оправдывать хамство и негатив людей их усталостью, загруженностью или семейными проблемами. Вы работаете с людьми и отсутствие обедов, бессонные ночи и прочее не дают права ругаться во время приема.

Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











С такими мыслями я вышла из кабинета с направлением. На этом приключения не закончились: печать на бумаге должны оставить терапевт, заведующая отделением и касса. К счастью, особых проблем здесь у меня не возникло.

Бюрократия догнала меня позже — во время записи в онкодиспансер. Оказалось, что страховая, где у меня оформлен полис ОМС, не работает в Кузбассе. Но об этом я услышала впервые. Как и о том, что нужно поменять страховую.

Да, вопрос с прикреплением стоял остро еще с начала учебы в Кемерове. Меня постоянно гоняли из кабинета в кабинет, потому что не видели моих документов в единой системе. Я думала, что это проблема студенческой поликлиники. Но оказалось, что всё серьезнее.

Понятно, что незнание законов не освобождает от ответственности. Но я приехала из Красноярского края. Региона-соседа, Карл! У субъектов единая сеть дорог, медцентров, магазинов, а получить помощь я всё равно не могу, словно я мигрант из Казахстана.

В общем, сотрудник регистратуры диспансера посоветовала мне пойти в филиал кузбасской страховой, где мне «быстро и без проблем» поменяют документы за считаные дни. Ха, как бы не так.

Перед походом я дважды позвонила на горячую линию компании с одним вопросом — точно ли смогу перейти к ним, если приеду в филиал. Оба раза мне ответили «да».

Но, как оказалось, ежегодно с 1 ноября нельзя перейти в другую страховую компанию. Увы, мне никто об этом не сообщил. Сначала ситуацию я восприняла с юмором, хотя понимала, что к врачу смогу попасть не раньше февраля 2025-го.

«Бомбить» меня начало после разговора с сотрудником регистратуры, когда я захотела записаться к онкологу платно — за деньги неважно, какая у вас страховая.

— А чего вы не едете в свой регион? — недовольно спросила меня регистратор.

Но ведь в этом и проблема! Я живу в Кузбассе больше четырех лет, почему я должна ехать к специалисту в другой регион? Ведь мы так активно боремся с миграционной убылью! И что видит молодой специалист, который искренне полюбил регион и готов в нем остаться? Неподъемные цены на жилье? По всей стране так. Удушающие выбросы? Ничего, в Красноярске похуже. Мало развлечений? Да это не всем важно. Но медицина касается всех без исключения. Для меня это огромный показатель качества жизни. Если мне советуют вернуться на малую родину, наверное, так и стоит поступить?

Я понимаю, что экстренную помощь мне окажут и без ОМС. Но разве онколог — это не специалист, консультация которого порой нужна срочно? Но перед «инообластными» возникает куча бюрократических проволочек, которые нет ни сил, ни желания преодолевать.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Недавно следом за мной (по моим рекомендациям) в Кузбасс переехала и моя сестра. Документы для поступления она подавала только в колледжи Кемерова — это было ее решение. Но уже несколько недель она не может попасть здесь на прием к невропатологу. Догадались почему?

Подросток самостоятельно не может поменять страховую — необходимо присутствие родителей. Наш отец — на Камчатке, мама — в Красноярске и приехать по первому зову не может. Времени ждать нет — лечение прекращать нельзя, а необходимые препараты продаются по рецепту.

Выводы:

По подсказкам коллег и знакомых со второй попытки мне удалось изменить данные полиса через «Госуслуги». Я открепилась от поликлиники № 10 и перешла в клинический консультативно-диагностический центр имени Колпинского — это проблем не вызвало. После смены данных подала заявку на смену страховой через раздел «Здоровье» и мне ответили положительно через несколько дней. Только после этого я записалась к онкологу без проблем.

Провернуть такую же схему с сестрой не получилось. Ближайший платный прием к невропатологу в январе. Решение только одно: отпрашиваться с учебы и ехать в Красноярск.