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Здоровье Медликбез «Достаточно переохлаждения»: что делать, если болит ухо из-за отита, — советы врачей

«Достаточно переохлаждения»: что делать, если болит ухо из-за отита, — советы врачей

Отит может угрожать не только слуху, но и жизни — новосибирские врачи рассказали, как этого избежать

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Врач должен обязательно осмотреть ухо пациента перед постановкой диагноза

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Отит может не только причинить ощутимый дискомфорт, но и стать угрозой для жизни. Поэтому, если ухо заболело, откладывать визит к врачу будет неразумно. Специалисты объяснили, какие бывают виды отита, может ли он развиться из-за промывания носа и всегда ли переходит в хроническую стадию.

Что такое отит

Чаще всего под отитом понимают средний отит — воспалительный процесс в полости, которая находится в глубине уха, за барабанной перепонкой. Эта полость называется средним ухом, отсюда и название заболевания. При отите в ней скапливается жидкость, повышается давление, ухо начинает болеть, появляется чувство заложенности, человек хуже слышит. Иногда поднимается температура, кружится голова.

Отит часто возникает как осложнение после ОРВИ, ангины, кори и других инфекционных заболеваний.

— Ему подвержены, как правило, дети (этому способствует особое строение детского уха), а также взрослые, у которых снижен местный иммунитет или травмирована барабанная перепонка. Чтобы организм поддался атаке бактерий или вирусов, вызывающих воспаление, бывает достаточно переохлаждения, — предупредила Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Отит на самом деле бывает разный. Всего различают три вида: наружный отит (инфекционное заболевание кожи в области наружного уха и наружного слухового прохода), средний отит (воспаление среднего уха) и лабиринтит (воспаление внутреннего уха — относительно редкая болезнь, при которой у человека в числе прочего может сильно кружиться голова).

— Если отит не лечить, он перейдет в следующую стадию, когда жидкость внутри среднего уха превращается в гной. Он может эвакуироваться, прорвав барабанную перепонку, а может оставаться внутри, усиливая боль, — отметила специалист.

Как отит может развиться из-за промывания носа

Заболевание, конечно, вызывает не вода, а вирусы и бактерии. Они попадают в ухо с током крови во время болезни.

— Могут попасть при повреждении барабанной перепонки или по естественным анатомическим структурам: например, через слуховую трубу, которая соединяет полость среднего уха с носоглоткой. Во время слишком активного промывания носа возможно попадание содержимого носоглотки в слуховую трубу, а оттуда — в среднее ухо, — объяснила Екатерина Демьяновская.

Чтобы отит не развился, процедуру нужно проводить, следуя рекомендованным врачом инструкциям.

Можно ли оглохнуть из-за отита

Одно из самых опасных заболеваний — мастоидит. Это воспаление системы воздушных ячеек височной кости

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Отит может угрожать не только слуху, но и жизни человека, если его правильно и вовремя не лечить.

— Наиболее опасное состояние может возникнуть при некорректном лечении воспаления уха — мастоидите, воспалении системы воздушных ячеек височной кости. Он проявляется покраснением, припухлостью и болезненностью при нажатии на область за ухом, — объяснил Калсын Гамзатов, врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье», кандидат медицинских наук.

Мастоидит, как правило, требует хирургического лечения. При несвоевременной терапии этого заболевания может возникнуть воспаление всего внутреннего уха, менингит и другие внутричерепные гнойно-септические осложнения. А это прямая угроза жизни.

Как диагностируют отит

В зависимости от локализации отита врач может назначить различные обследования и анализы для постановки точного диагноза:

  • аудиометрию — исследование слуха;

  • тимпанометрию — оценку давления в среднем ухе;

  • посев из наружного слухового прохода на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

Может ли отит «возвращаться»

Отит бывает острым и хроническим. Именно второй «возвращается», то есть обостряется при снижении иммунитета, местном и общем переохлаждении, отметил Калсын Гамзатов.

Он может развиться, если острый отит не долечили, так как не соблюдали рекомендации врача и бросили лечение, не завершив курс. Также хронический отит может развиться на фоне хронического гайморита и частой заложенности носа из-за аллергии.

Как лечить отит

Врач-оториноларинголог для лечения наружного отита может назначить местное использование антибактериальных, гормональных мазей или капель или их комбинации. А также пациенту придется исключить контакт с водой.

— При среднем отите также показана лекарственная терапия в сочетании с лечением патологии в полости носа, — подчеркнул Калсын Гамзатов. — Если был диагностирован внутренний отит, то его лечение проводится в условиях стационара, где может потребоваться в том числе и операция.

Что делать, чтобы не развился отит

В профилактике наружного отита ключевая роль у правильного ухода за кожей ушной раковины и слухового прохода. Не следует чистить их ватными палочками и допускать длительного нахождения воды в ушах.

Всегда нужно вовремя и тщательно лечить средний отит и наблюдать в динамике или корректировать имеющиеся хронические заболевания, такие как, например, сахарный диабет.

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