До последнего не верила в болезнь: новосибирские врачи достали из пациентки опухоль размером с футбольный мяч

Пациентке провели две операции с интервалом в месяц Источник: НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина











В Новосибирске врачи спасли 68-летнюю сибирячку с огромной опухолью в брюшной полости и в сердце. Операцию провели в НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Новообразование яичника в 20 сантиметров занимало всю полость малого таза, сдавило другие органы и проникло в сосуды. При дополнительном обследовании врачи обнаружили и образование в сердце, которое было похоже на гигантский тромб. Врачи предположили еще одну опухоль, но узнать точно без вмешательства было нельзя. Консилиум врачей решил удалить сначала все новообразования в брюшной полости.

— Пациентка не просто очень поздно обратилась за помощью, она длительное время не обращала на себя внимание, не проходила обязательный профилактический осмотр гинеколога 1 раз в год и, только когда опухоль начала увеличивать размер живота, задумалась. Всё это в итоге повлекло гораздо больший объем хирургической травмы и химиотерапии, чем мог быть на ранних стадиях, — цитирует пресс-служба клиники Алену Чернышову, директора института онкологии и нейрохирургии, профессором РАН.

В центре добавили, что женщина до последнего не хотела верить в свое заболевание, поэтому долго не обращалась за помощью.

Спустя месяц после операции и первого курса химиотерапии врачи провели пациентке открытую операцию на сердце. Оказалось, что это был метастаз опухоли яичника.

Диаметр опухоли составил 20 сантиметров. Отметим, что диаметр футбольного мяча составляет 21-22 сантиметр Источник: НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина











Женщину уже выписали из больницы и она продолжает лечение после операций.