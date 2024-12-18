НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-18°

пасмурно, без осадков

ощущается как -22

1 м/c,

вос.

 759мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Дело на директора школы
Что дарить родителям
История «Золотой Короны»
Копим на будущее с ПДС
Репортаж из серпентария
Нейродеды Морозы
Эвакуация из школы
Здоровье До последнего не верила в болезнь: новосибирские врачи достали из пациентки опухоль размером с футбольный мяч

До последнего не верила в болезнь: новосибирские врачи достали из пациентки опухоль размером с футбольный мяч

Рак дал метастаз и в сердце

1 655
6 комментариев

Пациентке провели две операции с интервалом в месяц

Источник:

В Новосибирске врачи спасли 68-летнюю сибирячку с огромной опухолью в брюшной полости и в сердце. Операцию провели в НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Новообразование яичника в 20 сантиметров занимало всю полость малого таза, сдавило другие органы и проникло в сосуды. При дополнительном обследовании врачи обнаружили и образование в сердце, которое было похоже на гигантский тромб. Врачи предположили еще одну опухоль, но узнать точно без вмешательства было нельзя. Консилиум врачей решил удалить сначала все новообразования в брюшной полости.

— Пациентка не просто очень поздно обратилась за помощью, она длительное время не обращала на себя внимание, не проходила обязательный профилактический осмотр гинеколога 1 раз в год и, только когда опухоль начала увеличивать размер живота, задумалась. Всё это в итоге повлекло гораздо больший объем хирургической травмы и химиотерапии, чем мог быть на ранних стадиях, — цитирует пресс-служба клиники Алену Чернышову, директора института онкологии и нейрохирургии, профессором РАН.

В центре добавили, что женщина до последнего не хотела верить в свое заболевание, поэтому долго не обращалась за помощью.

Спустя месяц после операции и первого курса химиотерапии врачи провели пациентке открытую операцию на сердце. Оказалось, что это был метастаз опухоли яичника.

Диаметр опухоли составил 20 сантиметров. Отметим, что диаметр футбольного мяча составляет 21-22 сантиметр

Источник:

Женщину уже выписали из больницы и она продолжает лечение после операций.

Ранее в Новосибирской областной больнице удалили гигантскую опухоль почки весом в 7,7 килограмма — пациенткой была 37-летняя женщина.

ПО ТЕМЕ
Клиника Мешалкина Центр Мешалкина Врачи Онкология Новосибирские врачи Операция Рак Метастазы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
HolyFvck
12 минут
Ну до 68 еще дожить нужно. Молодец бабка.
Гость
32 минуты
Не к обеду статья
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Валерий,40

MiGEl,34

Альнаир,52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление