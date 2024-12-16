В новосибирском детском саду группу закрыли на карантин — что могло стать причиной

В самом детском саду не подтвердили информацию о ротавирусе и карантине в ноября Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











В Новосибирске в детском саду № 322 закрыли на карантин одну из групп. Один из родителей рассказал, что причиной стала ротавирусная инфекция. В самом учреждении это опровергли.

Пост о карантине опубликовали о телеграм-канале «АСТ-54 Black»:

— Отец воспитанницы детсада рассказал, что ситуация тянется с конца ноября. Сам он вместе с супругой и детьми переболели инфекцией дважды. По словам отца, в чате воспитатель писала, что ходит ротавирусная инфекция.

В телеграм-канале со ссылкой на мужчину добавили, что сначала на карантин закрыли две группы примерно на неделю. Дочь сибиряка испытывала сильную тошноту, у других детей поднималась температура. После этого сад открыли, семья не водила ребенка в учреждение еще неделю. После ребенка привели на день, и недомогание у нее началось снова. По словам мужчины, на лекарства потратили больше 8 тысяч рублей.

В посте также говорилось, что карантин в саду для одной группы объявили с 16 по 22 декабря.

Корреспондент НГС дозвонилась в детский сад. Там опровергли слухи о ротавирусной инфекции.

— Никаких комментариев не дам, потому что никаких предписаний нет. Если закрывается, то по ОРВИ, это стандартная ситуация. Закрыта одна группа. О ротавирусе у нас нет данных, — ответили в детском саду.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.