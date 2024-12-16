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Здоровье Новосибирские врачи спасли женщину с гигантской опухолью, которая проросла в желчный пузырь — шокирующее фото

Новосибирские врачи спасли женщину с гигантской опухолью, которая проросла в желчный пузырь — шокирующее фото

У женщины трое детей, младшему из которых всего год

3 374
10 комментариев

Из-за сложной ситуации врачам пришлось разрезать живот пациентки зигзагом

Источник:

В Новосибирской областной больнице удалили гигантскую опухоль почки весом в 7,7 килограмма — пациенткой была 37-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В мае этого года сибирячку начал беспокоить живот в правой половине. В августе она узнала об опухоли, которая разрослась в желчный пузырь и позвоночник. На консультацию к онкохирургу в облбольницу сибирячку привезли уже в инвалидном кресле, потому что она практически перестала есть, а от слабости и боли не могла ходить.

Вместе с опухолью пришлось убрать и саму почку, а также желчный пузырь, в который проросло новообразование.

— Ситуация оказалась еще сложнее: была вероятность, что опухоль проросла в печень. Также в опухолевый процесс оказались вовлечены крупные кровеносные сосуды. В таких случаях вероятность угрожающего жизни кровотечения во время выполнения хирургического вмешательства крайне высока. И всё-таки, учитывая молодой возраст женщины и то, что у нее трое детей, младший из которых родился год назад, мы приняли решение попытаться ей помочь, — объяснил Мехрожиддин Бобоев, онкохирург.

Из-за сложной ситуации врачам пришлось разрезать живот пациентки зигзагом. Также пришлось решать вопрос с тромбом. Печень оказалась в итоге не тронута.

Опухоль образовалась как минимум за год до того, как начала беспокоить пациентку

Источник:

Через неделю женщину выписали домой. Сейчас ее ждет таргетная терапия.

Ранее в Новосибирске хирурги спасли пациента со сложным сочетанием диагнозов, мешавших лечить друг друга.

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Новосибирская областная больница Врачи Операция Опухоль Новообразование Областная больница
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Комментарии
13
Мон@шка60+
49 минут
Живот в правой половине чего?
Гость
56 минут
учитывая молодой возраст женщины и то, что у нее трое детей, младший из которых родился год назад, мы приняли решение попытаться ей помочь, — объяснил Мехрожиддин Бобоев, онкохирург. То есть, если бы не трое детей, они бы не пытались ей помочь?
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