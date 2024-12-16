Новосибирские врачи спасли женщину с гигантской опухолью, которая проросла в желчный пузырь — шокирующее фото

Из-за сложной ситуации врачам пришлось разрезать живот пациентки зигзагом Источник: Новосибирская областная больница











В Новосибирской областной больнице удалили гигантскую опухоль почки весом в 7,7 килограмма — пациенткой была 37-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В мае этого года сибирячку начал беспокоить живот в правой половине. В августе она узнала об опухоли, которая разрослась в желчный пузырь и позвоночник. На консультацию к онкохирургу в облбольницу сибирячку привезли уже в инвалидном кресле, потому что она практически перестала есть, а от слабости и боли не могла ходить.

Вместе с опухолью пришлось убрать и саму почку, а также желчный пузырь, в который проросло новообразование.

— Ситуация оказалась еще сложнее: была вероятность, что опухоль проросла в печень. Также в опухолевый процесс оказались вовлечены крупные кровеносные сосуды. В таких случаях вероятность угрожающего жизни кровотечения во время выполнения хирургического вмешательства крайне высока. И всё-таки, учитывая молодой возраст женщины и то, что у нее трое детей, младший из которых родился год назад, мы приняли решение попытаться ей помочь, — объяснил Мехрожиддин Бобоев, онкохирург.

Из-за сложной ситуации врачам пришлось разрезать живот пациентки зигзагом. Также пришлось решать вопрос с тромбом. Печень оказалась в итоге не тронута.

Опухоль образовалась как минимум за год до того, как начала беспокоить пациентку Источник: Новосибирская областная больница











Через неделю женщину выписали домой. Сейчас ее ждет таргетная терапия.