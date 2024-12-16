НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -15

4 м/c,

южн.

 767мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Здоровье Об этой причине мигрени мало кто догадывается. Почему — рассказала врач

Об этой причине мигрени мало кто догадывается. Почему — рассказала врач

Пульсирующей продолжительной головной болью страдает примерно 12–13% населения

182
Написать комментарий

Женщины страдают мигренью чаще мужчин

Источник:

Мигрень выделяют как отдельный вид головной боли. Считается, что мигренью страдает примерно 12–13% населения, при этом женщины — намного чаще мужчин, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Обычно ее описывают как пульсирующую, усиливающуюся, продолжительную головную боль, которая нередко сопровождается тошнотой и светобоязнью. Справиться с приступом мигрени без таблеток практически нереально — прогулки и душ вряд ли помогут.

В приступах мигрени многие привыкли винить плохие сосуды или переменчивую погоду. Но есть причины, о которых мало кто догадывается.

Как рассказала кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова, частые головные боли могут быть связаны с работой желчного пузыря.

— Желчь — это не только про пищеварение. Ее работа тесно связана с общим состоянием организма, в том числе с возникновением головных болей, — считает Ирина Баранова.

В своем телеграм-канале врач объяснила, как всё это может быть связано.

1. Нарушение вывода токсинов

Если желчь застаивается, нарушается выведение токсинов через печень. А накопление токсинов в крови может вызывать воспаление и сосудистые нарушения, что провоцирует головные боли.

— Научные данные указывают на связь между состоянием печени и желчного пузыря и частотой головных болей. В исследовании, опубликованном в Journal of Neurology, установлено, что метаболические проблемы, вызванные нарушением работы желчного пузыря, увеличивают риск мигреней, — уточняет специалист.

2. Гормональный дисбаланс

Желчный пузырь влияет на обмен жирорастворимых гормонов, включая эстрогены. При застое желчи «плохие» эстрогены накапливаются в организме, что приводит к гормональному дисбалансу и развитию мигрени, особенно у женщин в предменструальный период.

— Работа в Hepatology Research подчеркивает, что гормональный дисбаланс и интоксикация, связанные с застойной желчью, часто проявляются в виде хронических головных болей, — добавила врач.

3. Дисбаланс нервной системы

Желчный пузырь тесно связан с работой блуждающего нерва (вагус). Проблемы с работой органа могут провоцировать спазмы сосудов головного мозга, усиливая склонность к мигреням.

Три признака, что виновник — желчный пузырь

Как заподозрить, что мигрень связана с работой желчного пузыря? По словам врача, на эту связь могут указывать следующие признаки:

  • горечь во рту и тяжесть после еды;

  • головные боли, усиливающиеся после приема жирной пищи;

  • боль в правом подреберье.

Чтобы снизить риск и частоту головных болей, доктор советует позаботиться об улучшении работы желчного пузыря и оттока желчи.

Невролог назвал четыре опасных симптома головной боли

Ранее невролог рассказал, что таблеткой легко можно снять головную боль, но есть так называемые тревожные звоночки, когда нужно обращаться к специалисту:

  • Если головная боль беспокоит несмотря на прием обезболивающего нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС).

  • Если она устойчива, локализуется в одном месте или только с одной стороны.

  • Если она сопровождается какими-то дополнительными симптомами — тошнотой, рвотой, головокружением.

  • Если головная боль сопровождается угнетением сознания, нужна экстренная медицинская помощь.

ПО ТЕМЕ
Мигрень Головная боль Желчный пузырь
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Yoka,44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление