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Здоровье Упал в костер во время приступа эпилепсии: сибиряк получил 60% ожогов тела — как его спасали

Упал в костер во время приступа эпилепсии: сибиряк получил 60% ожогов тела — как его спасали

Чтобы восстановиться, мужчине почти год пришлось провести в больнице

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Мужчина провел 286 дней в больнице

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38-летний Иван провел 286 дней в центре термических поражений барнаульской горбольницы № 3 с ожогами 60% тела. Во время лечения пациент частично лишился руки, однако врачам удалось буквально совершить чудо и спасти ему жизнь.

Такие тяжелые травмы мужчина получил 18 апреля прошлого года — во время приступа эпилепсии он упал в костер и пролежал там пока его не заметили друзья. Пострадавшего сразу же доставили в республиканскую больницу Горного Алтая, однако быстро стало ясно, что ресурсов этого медучреждения не хватит, чтобы оказать пациенту всю необходимую помощь.

На следующий день, 19 апреля, мужчину экстренно перевели в реанимацию ожогового отделения барнаульской больницы.

— На фоне того лечения и обследования нам стало известно, что в проекции локтевых лучевых артерий левого предплечья имеется полная окклюзия, то есть левая верхняя конечность до локтевого сустава была нежизнеспособна и угрожала жизни пациента. Ему провели ампутацию, — рассказал ожоговый хирург (комбустиолог) Денис Иванов.

За почти год лечения пострадавшему провели несколько операций. Врачи проделали титанический труд по спасению мужчины. Чтобы справиться с лечением, мужчину поддерживали близкие.

— Хочется также отметить то, что Иван никогда не унывал, Он всегда стремился к выздоровлению, не падал духом и старался всегда помочь даже нам, — отметила медсестра Виолетта Аликина.

Восстанавливаюсь после тяжелых травм, мужчина пришлось заново учиться сидеть и есть. При этом Иван всячески стремился жить, ведь дома его ждали четверо детей: два сына и две дочери. В итоге для пациента это страшная история закончилось выздоровлением

— Это не конец истории, а начало новой истории, начало новой жизни для пациента. Есть же такое понятие, как второй день рождения. Поэтому здесь для пациента нужно смело день выписки из нашего отделения считать вторым днём рождения, — заключил заведующий ожоговым отделением.

Ранее в Омске 17-летний подросток упал в яму с кипятком. Инцидент произошел на улице 10 лет Октября в районе остановки «25-я Линия». Как сообщили в региональном СК, из-за аварии на трубопроводе произошел обвал грунта и образовалась яма с горячей водой.

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Барнаул Алтайский край Ожоги Лечение Врачи
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