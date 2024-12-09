НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 773мм 83%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Что будет с метро
Нейродеды Морозы
ЖК вокруг ТЭЦ-1
Копим на будущее
Как живут в Нижней Ельцовке
Что дарить родителям
Новости в Telegram
Здоровье Часто болеете? Тогда на комиссию! Как в России изменится оформление больничных: показываем на картинке

Часто болеете? Тогда на комиссию! Как в России изменится оформление больничных: показываем на картинке

Минздрав решил ужесточить правила выдачи листов нетрудоспособности

1 833
Написать комментарий

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 января 2027 года

Источник:

Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных листов. Они начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Как оформляют больничные сейчас и что изменится для россиян — показываем в инфографике.

Как оформляют больничные сейчас

По старым правилам врач может выдать больничный сроком до 15 дней, фельдшер или дантист — до 10 дней. Если его нужно продлить, то пациента направляют на врачебную комиссию. Максимум времени, которое человек может провести дома из-за болезни, — 10 месяцев. В некоторых случаях — после операции или травмы — больничный может продлиться 12 месяцев.

На больничный россияне могут уйти не только из-за болезни, травмы или отравлении. Лист также можно открыть по причине долечивания в санаторно-курортных организациях, при уходе за больным членом семьи, из-за карантина, на время протезирования в стационарных условиях, при беременности и родах, при усыновлении ребенка и при иных состояниях, связанных с временной потерей трудоспособности.

Если трудовой стаж пациента составляет менее пяти лет, то за каждый день болезни ему выплатят 60% средней дневной зарплаты. Если стаж 5-8 лет, то 80% заработка. А если больше 8 лет, то 100%.

Источник:

Что изменится в оформлении больничных

Новые правила коснутся граждан, часто берущих больничные. Если за последние полгода вы оформили его четыре раза, оплачиваемый срок болезни в следующий раз ограничится тремя днями. А продлить больничный можно будет только с помощью врачебной комиссии.

— Гражданам, которые за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавались нетрудоспособными четыре и более раз по всем случаям нетрудоспособности, листок нетрудоспособности формируется сроком до трех календарных дней, — говорится в документе.

Есть и исключения: это уход за больным членом семьи, медицинская реабилитация, получение медпомощи при социально значимом заболевании и заместительная почечная терапия.

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 января 2027 года. Для оформления листка нетрудоспособности требуется паспорт и СНИЛС.

По словам экспертов в области здравоохранения, изменения помогут снизить злоупотребления больничными и улучшить качество медпомощи. Однако есть и минусы: например, с трудностями столкнутся пациенты с хроническими заболеваниями и жители отдаленных регионов, где не проводятся врачебные комиссии.

А что вы думаете о новом законопроекте Минздрава?

Всего проголосовало: 316
Это правильно
Не знаю, никогда не брал столько больничных за полгода
Это чревато последствиями

Ранее мы писали, что в следующем году федеральные поликлиники и медцентры в России начнут отчитываться государству обо всех услугах, оказанных беременным женщинам, роженицам и младенцам. Такой порядок утвердил российский Минздрав. Он вступит в силу с 1 февраля 2025 года.

Чиновники то и дело предлагают меры по повышению рождаемости в стране — от Министерства секса до отправки женщин на удаленку и налога на бездетность. Мы спросили у москвичей, что на самом деле мешает им завести детей, а после обсудили основные проблемы с экспертами.

ПО ТЕМЕ
Больничный Минздрав Новые правила Болезнь
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
45
276371930
1 час
Первые три дня по закону оплачивает работодатель.....т.е. государство умывает руки,а работодатель пусть платит.
урлулуу
1 час
Ну все правильно-правительство во всех отраслях делает все и только то,что усложняет нашу жизнь. Другого и быть не может.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Степан,29

Anatol,61

Елена,41

Ирина,47

Алина,38

Яна,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление