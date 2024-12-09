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Здоровье «Надеюсь, что до каникул дотянем»: в Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ

«Надеюсь, что до каникул дотянем»: в Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ

В регионе продолжают регистрировать и редкие случаи гриппа

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1 комментарий

Уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 3%

Источник:

В Новосибирской области за неделю увеличился уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

— У нас сохраняется несколько повышенная заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией — по сравнению с прошлой неделей на три процента больше. Регистрируйся единичные случаи заболеваемости гриппом среди непривитых пациентов, — отметила Елена Аксёнова.

Замминистра добавила, что в предыдущие недели заболеваемость ОРВИ, напротив, снижалась.

Губернатор Андрей Травников, в свою очередь, выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью не ухудшится до конца текущего года.

— Я надеюсь, что до каникул дотянем без каких-то резких решений, — сказал глава региона.

Ранее НГС писал о том, что эксперты высказались о ситуации с гриппом и пневмонией в Новосибирской области.

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Комментарии
1
Алле гараж
9 минут
На бога надейся,а в баньку сходи.
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