«Надеюсь, что до каникул дотянем»: в Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 3% Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Новосибирской области за неделю увеличился уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

— У нас сохраняется несколько повышенная заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией — по сравнению с прошлой неделей на три процента больше. Регистрируйся единичные случаи заболеваемости гриппом среди непривитых пациентов, — отметила Елена Аксёнова.

Замминистра добавила, что в предыдущие недели заболеваемость ОРВИ, напротив, снижалась.

Губернатор Андрей Травников, в свою очередь, выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью не ухудшится до конца текущего года.

— Я надеюсь, что до каникул дотянем без каких-то резких решений, — сказал глава региона.