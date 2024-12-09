«Надеюсь, что до каникул дотянем»: в Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области за неделю увеличился уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.
— У нас сохраняется несколько повышенная заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией — по сравнению с прошлой неделей на три процента больше. Регистрируйся единичные случаи заболеваемости гриппом среди непривитых пациентов, — отметила Елена Аксёнова.
Замминистра добавила, что в предыдущие недели заболеваемость ОРВИ, напротив, снижалась.
Губернатор Андрей Травников, в свою очередь, выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью не ухудшится до конца текущего года.
— Я надеюсь, что до каникул дотянем без каких-то резких решений, — сказал глава региона.
Ранее НГС писал о том, что эксперты высказались о ситуации с гриппом и пневмонией в Новосибирской области.