Тепло, но опасно. Вы и не догадываетесь, как капроновые колготки под джинсами могут вам навредить

Стоит ли надевать капроновые колготки под джинсы? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наступили холода, и большая часть жительниц России, по традиции, кинулась утепляться. Под джинсы или брюки — капроновые колготки. Обычная практика, тепло и удобно. Но, может быть, синтетика вредит организму? 76.RU узнал об этом у дерматовенеролога, трихолога Ирины Кораблевой.

Ирина Кораблева в медицине больше 30 лет Источник: «Медикал Он Груп»











По словам специалиста, капроновые колготки, действительно, хорошо защищают ноги от ветра и влаги. Однако есть нюанс.

— Капроновые колготки защищают от ветра, дождя и холода, но состоят из синтетического волокна, которое получают из нефтепродуктов и каменного угля. Из-за специальной обработки колготки — плотные, гигроскопичные, эластичные, но они могут сдавливать сосуды, что не всегда благоприятно влияет на терморегуляцию, — рассказывает Ирина Кораблева.

Дерматолог поясняет: в случаях, когда альтернативы нет, например из-за офисного дресс-кода, можно надеть колготки. Для похода в театр они тоже подойдут.

— Но нужно помнить, что в холодное время года, в ветреную погоду бывают аллергические реакции. Переохлаждения могут приводить к заболеванию органов малого таза: циститам, аднекситам, — предупреждает Ирина Кораблева.

А вот для прогулок на улице с ребенком или собакой, а также для занятий спортом лучше выбрать термобелье:

— Оно предпочтительнее, так как сохранит тепло, отведет влагу, передаст ее другому слою одежды, тем самым поддерживая терморегуляцию.