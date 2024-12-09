Тепло, но опасно. Вы и не догадываетесь, как капроновые колготки под джинсами могут вам навредить

Наступили холода, и большая часть жительниц России, по традиции, кинулась утепляться. Под джинсы или брюки — капроновые колготки. Обычная практика, тепло и удобно. Но, может быть, синтетика вредит организму? 76.RU узнал об этом у дерматовенеролога, трихолога Ирины Кораблевой.
По словам специалиста, капроновые колготки, действительно, хорошо защищают ноги от ветра и влаги. Однако есть нюанс.
— Капроновые колготки защищают от ветра, дождя и холода, но состоят из синтетического волокна, которое получают из нефтепродуктов и каменного угля. Из-за специальной обработки колготки — плотные, гигроскопичные, эластичные, но они могут сдавливать сосуды, что не всегда благоприятно влияет на терморегуляцию, — рассказывает Ирина Кораблева.
Дерматолог поясняет: в случаях, когда альтернативы нет, например из-за офисного дресс-кода, можно надеть колготки. Для похода в театр они тоже подойдут.
— Но нужно помнить, что в холодное время года, в ветреную погоду бывают аллергические реакции. Переохлаждения могут приводить к заболеванию органов малого таза: циститам, аднекситам, — предупреждает Ирина Кораблева.
А вот для прогулок на улице с ребенком или собакой, а также для занятий спортом лучше выбрать термобелье:
— Оно предпочтительнее, так как сохранит тепло, отведет влагу, передаст ее другому слою одежды, тем самым поддерживая терморегуляцию.
Подбирать термобелье нужно с учетом особенностей организма. Например, у человека может быть реакция на шерстяные изделия.