Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Сыр обеспечивает организм белком и кальцием Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сыр хотя и калорийный, но очень полезный продукт. И под запретом он не должен быть, даже если вы ограничиваете калории в течение дня, считают опытные диетологи. Во-первых, он обеспечивает нас важнейшим нутриентом — белком, во-вторых — максимально нужным организму кальцием. А еще сыр помогает пищеварению и повышает иммунитет. Есть исследование, что любителям сыра в меньшей степени грозит диабет и гипертония и продолжительность жизни у таких людей выше.

Но какие же виды сыра наиболее полезные? Наши коллеги из «Доктора Питера» изучили мнение американских диетологов на этот счет.

Чеддер

Он легче усваивается, чем другие сыры, и поэтому отлично подходит для ежедневного употребления и подачи на праздничный стол (например, новогодний) в формате сырной тарелки. Чеддер богат кальцием, витамином B 12 , селеном, цинком, витамином A, белком и аминокислотами, такими как лейцин, который, как доказано, способствует росту и восстановлению мышц.

Пармезан

Этот твердый сыр с острым солоноватым вкусом хорош и сам по себе, и в составе различных блюд. Например, при подаче овощей можно натереть его поверх блюда или использовать в составе заправки для салатов.

В пармезане очень много белка и кальция (в 30 г — 25% суточной нормы), он богат минералами, селеном например, и витамином В 12 . Но важно помнить, что в пармезане много соли и злоупотреблять им не стоит .

Козий сыр

Он богат белком и не содержит углеводов — идеально для тех, кто придерживается кетодиеты. В козьем сыре меньше кальция, чем в том, что сделан из коровьего молока, но в нем есть медь и рибофлавин. Он улучшает обмен веществ, полезен для нервной системы.

Согласно исследованию 2017 года, олигосахариды в козьем молоке обеспечивают кишечник полезными бактериями. Это помогает защитить организм от воспалительных процессов.

Фета

Да, он более соленый, чем другие сыры, но и менее калорийный. А еще в порции этого сыра — половина рекомендуемой суточной дозы фосфора. Этот минерал очень важен для здоровья зубов и костей.

Прекрасный ужин — паста с травами и фетой, с добавлением припущенного чеснока. Отлично сочетается фета с картофельным пюре. Попробуйте сами и насладитесь вкусами.

Полезно не всем

Добавим, что сыр способен провоцировать мигрень, поскольку в его составе есть тирамин и глутаминовая кислота. Этот продукт также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом.

Ранее эксперты рассказывали о майонезе, который перед праздниками закупают буквально ведрами, действительно ли этот продукт может навредить организму. Майонез считается вредным продуктом из-за его высокой калорийности: в 100 граммах может содержать 600–700 ккал. У некоторых людей рационы излишне калорийны, что приводит к увеличению массы тела и ожирению. Это, в свою очередь, фактор риска таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.

— Если есть майонез в умеренных количествах, то он не будет вредить. Условно один салат на Новый год ситуацию не ухудшит. Но нужно смотреть, есть ли у человека какие-то заболевания, — объяснил терапевт. — Допустим, если у человека есть проблемы с желчным пузырем либо проблемы с высоким уровнем холестерина, то, конечно, майонез из диеты лучше убрать.