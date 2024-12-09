НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-16°

ясная погода, без осадков

ощущается как -20

1 м/c,

зап.

 773мм 81%
Подробнее
7 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Что будет с метро
Нейродеды Морозы
ЖК вокруг ТЭЦ-1
Копим на будущее
Как живут в Нижней Ельцовке
Что дарить родителям
Новости в Telegram
Здоровье Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Заряд белка, минералов и витаминов. Диетологи рассказали, какие сорта сыра считают самыми полезными

Даже если вы считаете калории, сыр не должен быть под запретом

922
3 комментария

Сыр обеспечивает организм белком и кальцием

Источник:

Сыр хотя и калорийный, но очень полезный продукт. И под запретом он не должен быть, даже если вы ограничиваете калории в течение дня, считают опытные диетологи. Во-первых, он обеспечивает нас важнейшим нутриентом — белком, во-вторых — максимально нужным организму кальцием. А еще сыр помогает пищеварению и повышает иммунитет. Есть исследование, что любителям сыра в меньшей степени грозит диабет и гипертония и продолжительность жизни у таких людей выше.

Но какие же виды сыра наиболее полезные? Наши коллеги из «Доктора Питера» изучили мнение американских диетологов на этот счет.

Чеддер

Он легче усваивается, чем другие сыры, и поэтому отлично подходит для ежедневного употребления и подачи на праздничный стол (например, новогодний) в формате сырной тарелки. Чеддер богат кальцием, витамином B12, селеном, цинком, витамином A, белком и аминокислотами, такими как лейцин, который, как доказано, способствует росту и восстановлению мышц.

Пармезан

Этот твердый сыр с острым солоноватым вкусом хорош и сам по себе, и в составе различных блюд. Например, при подаче овощей можно натереть его поверх блюда или использовать в составе заправки для салатов.

В пармезане очень много белка и кальция (в 30 г — 25% суточной нормы), он богат минералами, селеном например, и витамином В12. Но важно помнить, что в пармезане много соли и злоупотреблять им не стоит.

Козий сыр

Он богат белком и не содержит углеводов — идеально для тех, кто придерживается кетодиеты. В козьем сыре меньше кальция, чем в том, что сделан из коровьего молока, но в нем есть медь и рибофлавин. Он улучшает обмен веществ, полезен для нервной системы.

Согласно исследованию 2017 года, олигосахариды в козьем молоке обеспечивают кишечник полезными бактериями. Это помогает защитить организм от воспалительных процессов.

Фета

Да, он более соленый, чем другие сыры, но и менее калорийный. А еще в порции этого сыра — половина рекомендуемой суточной дозы фосфора. Этот минерал очень важен для здоровья зубов и костей.

Прекрасный ужин — паста с травами и фетой, с добавлением припущенного чеснока. Отлично сочетается фета с картофельным пюре. Попробуйте сами и насладитесь вкусами.

Полезно не всем

Добавим, что сыр способен провоцировать мигрень, поскольку в его составе есть тирамин и глутаминовая кислота. Этот продукт также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом.

Ранее эксперты рассказывали о майонезе, который перед праздниками закупают буквально ведрами, действительно ли этот продукт может навредить организму. Майонез считается вредным продуктом из-за его высокой калорийности: в 100 граммах может содержать 600–700 ккал. У некоторых людей рационы излишне калорийны, что приводит к увеличению массы тела и ожирению. Это, в свою очередь, фактор риска таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.

— Если есть майонез в умеренных количествах, то он не будет вредить. Условно один салат на Новый год ситуацию не ухудшит. Но нужно смотреть, есть ли у человека какие-то заболевания, — объяснил терапевт. — Допустим, если у человека есть проблемы с желчным пузырем либо проблемы с высоким уровнем холестерина, то, конечно, майонез из диеты лучше убрать.

Майонез также рекомендуют не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, панкреатите, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, нарушениях жирового обмена и ожирении.

ПО ТЕМЕ
Сыр Пармезан Белок
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
урлулуу
1 час
Сыр пусть в своих загниющих европах едят,а мы помечтаем,да пенсики?
Гость
47 минут
проблема в том, что настоящих сыров на полках магазинов сейчас нет. А не в том какие сыры выбирать. Нет на полках качественного сыра. Одна пальма и прочие добавки. Для справки из 10 литров молока по технологии сыроварение получается 1 кг сыра. Это когда он настоящий. У нас даже коров столько нет, сколько продают молочных продуктов. Сыр не исключение, это сырные продукты , а не сыры.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Валерия Ермолова,28

Светлана,64

Степан,29

Anatol,61

Елена,41

Ирина,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление