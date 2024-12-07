НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, снег

ощущается как -9

2 м/c,

ю-з.

 759мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Хищения подрядчика «Спортивной»
Кино про другое детство
Жильё в лизинг
Копим на будущее
Наиграл на 500 тысяч на набережной
Адвент: забрать свой подарок
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Здоровье эксперт «В темноте тяжелее»: диетолог рассказала, почему зимой мы толстеем, и дала 5 советов, чтобы этого избежать

«В темноте тяжелее»: диетолог рассказала, почему зимой мы толстеем, и дала 5 советов, чтобы этого избежать

Главное — не начинать самобичевание

250
1 комментарий

Менять образ лучше не с понедельника, а с головы

Источник:

Световой день продолжает сокращаться, солнце всё чаще спрятано за серыми тучами, а цифра на весах предательски ползет вверх… Знакомо? Вы не одиноки! В холодное время года организм человека запускает массу механизмов, которые помогают адаптироваться к суровым погодным условиям.

Диетолог, нутрициолог, натуропрактик Татьяна Паладьева рассказала 63.RU, почему зимой мы набираем вес и что делать, чтобы удержать себя в форме.

Эксперт уверена: красота в наших руках

Источник:

Первый совет эксперта — не расстраиваться. Нужно понимать, что часть причин набора веса связана не с вами, а с сокращением светового дня и похолоданием.

— Единственный физический фактор, к которому наш организм не адаптируется сам по себе, — это холод. Набрать за осень и зиму 2–3 килограмма — это норма, не надо себя за это линчевать, это адаптационный механизм, — рассказала Татьяна.

Итак, прежде чем бороться с лишним весом, нужно разобраться в причинах такого досадного недоразумения. Первая — это сокращение или отсутствие источников удовольствия.

— Солнечного света и тепла минимум, обостряются подавленные чувства, тяжелее даются коммуникации с людьми. И после загруженного рабочего дня, забора детей из разных кружков и уроков самым доступным источником удовольствия становится вкусная еда… Много вкусной еды. Осенью мы больше печем дома, чаще ходим в кафе, заказываем доставку с не самой полезной едой и точно меньше пьем воды, место которой занимают осенние чаи с ягодами и сиропами, латте и прочие согревающие напитки, — говорит диетолог.

Вторая причина — изменение режима физической активности: она перемещается с улицы в спортивный зал (или исчезает вообще, ой-ой).

— Лучшая кардионагрузка в осенне-зимнее время — это ходьба! А еще добавляйте адаптогены и адекватную экипировку для тренировки на улице, — советует эксперт.

Адаптогены — препараты растительного происхождения, которые помогают организму адаптироваться к различным неблагоприятным факторам, повышают общий тонус, выносливость, концентрацию внимания, умственную и физическую работоспособность, улучшают психоэмоциональное состояние.

Третья причина зимнего потолстения заключается в том, что в темноте тяжелее просыпаться, и начинает «притормаживать» щитовидная железа.

— Мы нередко выбираем подольше поспать и не позавтракать, что приводит к вечернему перееданию, — поясняет нутрициолог.

Четвертая причина — осеннее обострение хронических и появление функциональных недугов со стороны ЖКТ: гастритов, панкреатитов, нарушений работы системы желчеотделения, энтеритов.

— Особенно эти проблемы становятся актуальны после перенесенных современных микст-инфекций и лечения антибиотиками. Как правило, осенью снижается уровень белка, нарушается всасывание и транспорт витаминов и микроэлементов, нарушается микрофлора кишечника, и нас неудержимо тянет на быстрые углеводы. Плюс у большинства из нас снижается объем клетчатки в рационе, поэтому я настоятельно рекомендую добавлять ее в виде готовых смесей. Но покупная зелень нередко имеет низкое качество, поэтому лучше выращивать микрозелень самим и есть пророщенные бобовые, если переносите их. Ну и не забывайте про ферментированные овощи, если нет синдрома избыточного бактериального и грибкового роста (СИГР и СИБР)! — напоминает эксперт.

Рекомендации от диетолога:

  1. Помогаем своему организму адаптироваться к темноте и холоду — в помощь 5-гидрокситриптофан, витамин D и адаптогены.

  2. Расширяем спектр занятий, которые доставляют вам удовольствие, ищем во всём новизну и юмор (театры, концерты, рукоделие, квизы, игры настольные, танцы, рисование, гончарное дело, лыжи, коньки, сканди-ходьба и прочее).

  3. Обращаем внимание на уровень белка в рационе. Это лучше и здоровее, чем следить за уровнем калорий. А еще добавляем клетчатку и пьем теплую воду в течение дня (можно делать это из красивого термоса без пластика).

  4. Меняем сладости и выпечку на более здоровую альтернативу по составу.

  5. Обязательно грамотно восстанавливаемся после болезней с помощью природных средств.

5-HTP (5-гидрокситриптофан) — аминокислота, которая участвует в образовании серотонина и триптофана. Серотонин и триптофан помогают нормализовать работу нервной системы, справиться со стрессом, способствуют повышению работоспособности и улучшению памяти, ускоряют адаптацию при смене часовых поясов.

Неплохо также сделать ужин действительно легким — полезные варианты подсказала врач-гастроэнтеролог Юлия Елисеева.

ПО ТЕМЕ
Диета Диетолог Еда Похудение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 минуты
Завтрак торт + кофе, обед две шаурмы + газировка + КФСи, ужин манты + плов, перед сном пирожное и газировка. мммм вкусняшка!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Девам — смена работы, Стрельцам — новый имидж: гороскоп новосибирского астролога на декабрь
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Шкатулка с подарками»: новогодняя Москва глазами новосибирца — кто ее украшает и почему дело не в бюджете города
Анонимное мнение
Мнение
«Градостроительная политика стала откровенно бессовестной»: Михаил Рязанцев — о том, во что КРТ превращает Новосибирск
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Светлана ,59

Gen,34

Светлана,38

Андрей,37

Сергей,33

Юличка,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление