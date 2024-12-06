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Здоровье Минздрав ужесточает правила выдачи больничных: что изменится

Минздрав ужесточает правила выдачи больничных: что изменится

Болеть подолгу не получится

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23 комментария

Часто болеющим людям больничный лист будут выдавать только на три дня

Источник:

Минздрав России анонсировал новые правила выдачи больничных листов. Они начнут действовать в следующем году. Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов.

— Гражданам, которые за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавались нетрудоспособными четыре и более раз по всем случаям нетрудоспособности, листок нетрудоспособности формируется сроком до трех календарных дней, — говорится в документе.

То есть тем, кто переболеет четыре раза за полгода, следующий больничный выдадут максимум на три дня. При расчете количества больничных не будут учитывать периоды ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и тех, которые требуют помощи методом заместительной почечной терапии. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 января 2027 года.

Пока же врачи выдают больничные на срок до 15 дней. Фельдшеры и зубные врачи — на 10 дней. Больничный выдают, если из-за состояния здоровья человек не может выполнять свою работу. Например, когда он заболел, травмировался, ухаживает за больным родственником или ребенком. Для оформления листка нетрудоспособности требуется паспорт и СНИЛС.

За каждый день пропуска по болезни работник может получить до 4000 рублей. На сумму повлияет стаж работы: если его совсем мало (до шести месяцев), заплатят исходя из МРОТ, если более восьми лет, можно рассчитывать на получение 100% от среднемесячной зарплаты за последние два года (подробные правила расчета можно найти на «Госуслугах»). В 2026 году максимальную сумму планируют повысить, чтобы сотрудник мог получать до 6800 рублей за каждый день.

ПО ТЕМЕ
Минздрав Больничный Лист нетрудоспособности Новые правила Выплаты
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Комментарии
24
user_unknown
24 минуты
Когда уже введут 14 часовой рабочий день 8 дней в неделю?
Гостьзилла ᠌
10 минут
Не вижу проблемы. Закрыл - открыл - закрыл - открыл - закрыл - открыл.
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