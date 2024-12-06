С юбилеем, COVID-19! Пять лет назад началось то, что изменило мир до неузнаваемости, — вот как это было

Первых заболевших в России обнаружили через месяц после вспышки в Китае — в конце января 2020 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пять лет назад, в декабре 2019 года, в китайском городе Ухань обнаружили вспышку непонятного на тот момент заболевания. К 31 декабря информацию о первых случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, получила Всемирная организация здравоохранения. Сначала ВОЗ сообщила о чрезвычайной ситуации, потом переквалифицировала ее в эпидемию, еще позже — в пандемию COVID. Она продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня. Но и сейчас вирус живет среди населения, то и дело давая о себе знать. Как прошли эти пять лет — в самых ярких фактах и кадрах.

Вспышка коронавируса началась в Ухани, однако до сих пор неизвестно, кто был нулевым пациентом — первым инфицированным человеком, который распространил болезнь далее. Многие первые заболевшие оказались связаны с местным рынком, где продают множество живности: от морепродуктов до змей и летучих мышей.

До сих пор версию с передачей вируса от животного считают приоритетной, однако в докладе по итогам двухлетнего расследования Американского комитета Палаты представителей по коронавирусу говорится, что COVID-19, скорее всего, был создан в Уханьской вирусологической лаборатории и просочился оттуда. Там хранились образцы коронавируса, который известен ученым с середины прошлого столетия. По данным разведки США, первыми заболевшими были трое сотрудников этой лаборатории.

Остается только гадать: пошел коронавирус с уханьского рынка… Источник: Roman Pipley / EPA …или из местной лаборатории Источник: Cheng Min / Xinhua / AP

В России коронавирус распространился от мужчины, который прилетел из Италии. Нулевого пациента выявили 1 марта, а уже к 17 числу зараженных стало 100. Из-за быстрого распространения 30 марта в России ввели нерабочие дни, фактически объявив локдаун. До 11 мая большая часть россиян не работала, получая при этом зарплату. В число не вошли те, кто трудился на непрерывных производствах (заводах), в аптеках и продуктовых магазинах.

Локдаун повторялся потом еще дважды: 4–7 мая и 30 октября — 7 ноября 2021 года, но тогда власти регионов сами могли решать, какие из отраслей останавливать, а какие нет. Многие просто переводили сотрудников на удаленный режим работы, который до коронавируса не был массово распространен в России.

До пандемии никто и не знал про дистанционку в школе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU И удаленку на работе Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Воспользоваться удаленным форматом работы не по назначению, правда, не получалось. Уехать куда-то отдохнуть было проблематично, ведь с 11 марта власти приостановили перелеты с европейскими странами, а к концу месяца — со всем миром.

Никогда еще в аэропортах не было так безлюдно Источник: Евгений Вдовин / 161.RU А на улицах — так пустынно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Но самым значимым ограничением стало, конечно, не это, а масочный режим. К маю 2020 года регионы ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Позднее россиян заставили держаться друг от друга подальше, требуя соблюдать безопасную дистанцию.

Люди обязаны были соблюдать дистанцию в полтора метра Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU Такое требование было абсолютно во всех общественных местах Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Всё это не спасло от распространения болезни. Уже в мае 2020 года произошел первый пик заболеваемости. Тогда ежедневно фиксировали 10–11 тысяч новых заболевших. Следующая вспышка произошла в сентябре. Осенью за сутки заболевало уже порядка 20 тысяч человек. Главной опасностью оказалась высокая смертность. За первый год из-за коронавируса и его последствий, по данным Минздрава России, умерло более 160 тысяч россиян.

Врачам приходилось работать в защитных костюмах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Их надевали и на похороны умерших от ковида Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Самым сложным оказался следующий год. В 2021 году в России зафиксировали рекордную смертность населения со времен Великой Отечественной войны. За год скончалось более 2,4 миллиона человек, среди них и те, кто умер из-за ковида или от его последствий. Всё дело в мощной волне, начавшейся весной 2021 года из-за нового штамма — дельта, к которому летом присоединился дельта-плюс.

Увы, но это был не просто костюм на Хеллоуин Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU А суровая реальность, в которой пришлось существовать всем Источник: Kremlin.ru

Тогда стало ясно, что коронавирус мутирует и в мире появляются всё новые его штаммы, каждый из которых заразнее предыдущего. Это стало явно видно по волне, которая началась из-за омикрона зимой 2022 года. Им ежедневно заражались более 200 тысяч россиян. Штамм стал доминантным, до сих пор именно его подвиды циркулируют в мире.

Молодожены остались в ЗАГСе без поцелуев Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU А люди — без привычных праздников Источник: Артем Утюжанин / E1.RU

Не только масками людей заставляли спасаться от заражения. Уже к концу первого года пандемии в России появилась вакцина. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, который поможет справиться с заболеваемостью, глава Минздрава Михаил Мурашко обязал привить от коронавируса 60% взрослого населения (порядка 68 миллионов человек) к апрелю 2021 года. Однако даже к лету этого достичь не удалось.

Проверяли заражение ковида мазком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Защищали от этого — прививкой Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Исправить ситуацию решили обязательной вакцинацией. Сделать прививку пришлось тем, кто работает в сфере услуг, образования, транспорта, ЖКХ и госслужащим. Такое требование ввели в Москве и Подмосковье 16 июня 2021 года. К 26 октября вакцинация стала обязательной во всей России. Отслеживать ее решили с помощью QR-кодов.

QR-код — двухмерный штрих-код. Он представляет собой набор черных квадратов, упорядоченных на квадратной сетке на белом фоне, и приспособлен для быстрого считывания и распознавания с помощью фотокамер. Им можно зашифровывать в удобном для чтения машиной формате различную информацию.

В нём был зашифрован сертификат о вакцинации, который требовался для посещения общественных мест. Повсеместно пользоваться такой системой стали с 9 ноября 2021 года. Без QR-кода люди не могли попасть в кафе, музеи, кинотеатры, магазины или воспользоваться общественным транспортом.

Общественные места были закрыты для многих Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Пройти можно было, только имея QR-код Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Самой первой вакциной, которую можно было поставить для получения иммунитета от коронавируса, стал «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), она же стала самой популярной вместе со «Спутник Лайт». Помимо этого, люди ставили «ЭпиВакКорону» и «Ковивак». Позднее всех появилась еще «Конвасэл», когда уже близился конец пандемии.

Выбирать между синим и красным не приходилось Источник: Артем Устюжанин / E1.RU Кололи обе, и часто в полевых условиях Источник: Дарья Пона / 74.RU

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса 5 мая 2023 года. Но несмотря на то, что с ковида сняли статус чрезвычайной ситуации в здравоохранении, сам вирус продолжил представлять угрозу человечеству. Последняя вспышка в России была совсем недавно — осенью 2024 года. В еженедельном режиме заражались порядка 30 тысяч россиян. Новую волну врачи связывали с распространением варианта FLiRT, одного из ответвлений омикрон-линии. Вслед за ним пришла «пирола» — еще один подвид омикрона.

Спустя пять лет мы все ходим без масок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU И не соблюдаем социальную дистанцию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU