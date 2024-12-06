Не только для долгого хранения. Зачем замораживать хурму и другие фрукты и овощи — рассказывают биолог и врач

При заморозке хурма становится вкуснее Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Многие хозяйки замораживают овощи, фрукты, грибы и ягоды на зиму. Так можно увеличить срок годности продукта и по максимуму сохранить все его полезные свойства. Но бывают и другие причины.

Заморозка считается одним из самых простых, безопасных и действенных способов хранения дачного урожая и продуктов в целом. Но, оказывается, она способна дать и другие полезные эффекты.

Так, некоторые знатоки советуют замораживать хурму. И увеличение срока хранения — лишь одна из причин. А что еще?

Как объяснил «Доктору Питеру» Виталий Наполов, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, заморозка помогает сделать хурму слаще. Дело в том, что при низких температурах разрушаются танины — дубильные вещества, придающие ягоде вяжущий вкус.

Виталий Наполов — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

— Поскольку у нас в продаже много сортов с вяжущим привкусом, это весьма актуально: вкус ягоды улучшается, а большинство полезных веществ при этом сохраняется, — добавляет Виталий Наполов.

Как замораживать

По словам эксперта, лучше всего применять метод быстрой заморозки хурмы.

— У нас верхняя часть морозильника, как правило, предназначена для заморозки. Положите туда хурму в один слой, чтобы она хорошо и быстро промерзла, — советует Виталий Наполов.

И замораживать, и хранить ягоду лучше в пакетах. Особенно это актуально для холодильников «ноу фрост», иначе заморозка плохо скажется на вкусовых качествах плода: хурма быстро потеряет влагу.

Как долго можно хранить

Как говорит Виталий Наполов, ягоды хранятся в морозильнике 3–4 месяца, а крупные плоды, включая хурму, — до полугода. Однако в современных морозильных камерах, где температура держится на уровне -18 градусов, хурма может лежать и дольше — до года.

— Считается, что быстрая разморозка позволяет сохранить вкусовые качества хурмы. Размораживать ее лучше в комнате, а не в холодильнике, — заключил специалист.

На любителя

Хурма считается плодом на любителя — дело в сильном вяжущем эффекте, который мало кому нравится. Однако есть способы найти хурму без терпкого привкуса.

Как ранее рассказывала Наталья Юрова, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, тех самых дубильных веществ — танинов — особенно много в незрелых плодах. Можно дождаться, пока хурма полностью созреет, однако некоторые сорта ягоды к этому моменту уже могут потерять аппетитный вид.

Еще один вариант — сразу выбирать определенные сорта, у которых изначально нет терпкости. Такие плоды можно отличить по двум признакам:

у них есть семена;

цвет их мякоти при созревании темнеет — вплоть до темно-коричневого цвета.

Как говорит специалист, к этой группе относятся корольковые или шоколадные сорта.

Какие продукты полезнее в замороженном виде

Без сомнения, свежие сезонные продукты содержат массу ценных питательных веществ, однако иногда употреблять фрукты, овощи и даже рыбу куда полезнее после заморозки, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Екатерина Кашух — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».

Шпинат

Шпинат известен многим приверженцам здорового образа жизни благодаря низкой калорийности (100 г листьев содержат всего 23 ккал) и высокому содержанию клетчатки. Всего 100 г этого полезного овоща покрывают половину суточной нормы витамина А и витамина B9, более 30% суточной нормы витамина С, а также три суточные нормы витамина K.

Содержание питательных веществ в нем после заморозки практически не теряется, а количество витаминов С и А, а также группы В может быть даже выше. Дело в том, что он теряет более 70% витаминов уже через неделю в холодильнике. Замораживание позволяет сохранить питательные вещества надолго и немного сглаживает характерную горечь листьев.

Горошек и фасоль

В этих бобовых продуктах много полезного растительного белка и мало вредных жиров, а также быстрых легкоусвояемых сахаров. Кроме того, в них много клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов. Так, в 100 г стручковой фасоли содержится почти 10% суточной нормы марганца (0,2 мг) и примерно треть рекомендуемой суточной нормы витамина К (43 мкг).

Замороженные горошек и стручковая фасоль содержат в себе больше витаминов А и К. В свежем виде концентрация этих веществ начинает снижаться уже на 5-й день хранения в холодильнике.

Брокколи

Брокколи — еще один отличный поставщик витаминов и клетчатки. На 100 г «пушистой» капусты приходится 100% дневной нормы витамина С, 80% дневной нормы витамина К1 и почти 20% дневной нормы витамина В9. Она также содержит девять незаменимых аминокислот и выступает в роли достойного дополнения к другим продуктам в здоровом рационе.

На воздухе витамин C достаточно быстро разрушается, поэтому хранить капусту в холодильнике дольше пяти дней не рекомендуется. В замороженном виде витамин С сохраняется, а по содержанию бета-каротина, предшественника витамина А, соцветия из морозилки превосходят сырые почти вдвое. Поэтому считается, что брокколи после заморозки более питательно ценная, чем свежая.

Ягоды

Клубнику, малину, смородину, голубику, вишню и облепиху замораживают на пике их свежести, поэтому они точно должны быть в морозильнике. Заморозка позволяет сохранить максимум полезных веществ, особенно витамина С, а также делает вкус ягод более сладким, убирая неприятную кислинку.

Однако важно обращать внимание на состояние замороженных ягод: они должны быть твердыми, нераздавленными. На упаковке не должно быть кристаллов льда или снега. Если они есть, скорее всего, ягоды уже успели как минимум один раз оттаять, а значит, содержание полезных веществ в них будет ниже.

Роль витаминов и биологически активных веществ растительного происхождения во фруктах, овощах и зелени:

витамин С важен для иммунитета;

витамин А — для зрения;

витамин К1 отвечает за нормальное свертывание крови, при его недостатке возрастает риск кровотечений;

витамины группы В поддерживают бодрость и активность, благотворно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему;

марганец участвует в производстве части ферментов в организме;

биологически активные вещества растительного происхождения — антоцианы, полифенолы и другие — защищают от свободных радикалов, преждевременного старения и гибели клеток.

Рыба и морепродукты

Распространено ошибочное мнение, что охлажденная рыба и морепродукты — это более качественная продукция, чем заморозка. Однако это не так. Дело в том, что выбрать действительно свежую охлажденную рыбу можно только в так называемых морских регионах, потому что она портится за 7–12 дней после отлова. Поэтому часто в магазинах продают размороженную рыбу под видом охлажденной. Качество такого продукта значительно ниже, чем у замороженного, а цена в несколько раз выше.