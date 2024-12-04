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Здоровье эксперимент Какие самые вредные? Проверили на нитраты мандарины из разных стран: видео

Какие самые вредные? Проверили на нитраты мандарины из разных стран: видео

Показываем, насколько безопасны традиционные новогодние фрукты

1 293
3 комментария

Результаты нашего эксперимента оказались неожиданными

Источник:

Перед Новым годом мандарины (да и другие фрукты) начали дорожать: в среднем, килограмм этих цитрусовых обходится в 256,9 рубля. Одна из причин повышения цен — «зарубежное происхождение» мандаринов: из-за слабого рубля растут издержки импорта из Турции, Китая, Ирана, Перу, Марокко и даже Абхазии.

Журналист MSK1.RU решил проверить, насколько безопасны для здоровья «заморские плоды», которые можно найти на московских прилавках. Об этом — в «нитратном тест-драйве».

МЕСТО ВИДЕО

Почему нитраты опасны?

Источник:

Корреспондент MSK1.RU прошелся по шести популярным гипермаркетам и закупился мандаринами, привезенными из разных регионов мира.

Самыми дешевыми оказались желтые иранские мандарины из одного известного «нищемаркета» — 159 рублей за килограмм. Самые дорогие — крупные плоды сорта «надоркотт» из Перу (Южная Америка). За килограмм латиноамериканских фруктов просят аж 400 рублей.

Иранские мандарины за 159 рублей

Источник:

Перуанские мандарины за 400 рублей

Источник:

Бонусом корреспондент MSK1.RU прикупил один мандарин у торговца Хуршеда в переходе.

— Какие нитраты, брат. Очень вкусно, Абхазия, — обнадеживающе пообещал продавец.

Цена, кстати, кусается: целых 350 рублей за кило!

Источник:

Впрочем, цены на мандарины нас хоть и волновали, но не так сильно, как уровень нитратов в импортных фруктах.

Нитраты — соли азотной кислоты, в том или ином количестве находящиеся в составе всех живых организмов. Их часто используют в сельском хозяйстве в качестве удобрений.

По мнению специалистов, повышенное содержание нитратов вредит здоровью человека: они вызывают рвоту и понос. Также от нитратов печень увеличивается до неестественных размеров.

Согласно нормам Роспотребнадзора, нитратов в мандаринах должно быть не более 60 миллиграммов на один килограмм.

Самые полезные — из Китая, самые вредные — из Перу

В первую очередь мы проверили сладкие мини-мандарины из Китая. Результат: всего 7 миллиграммов нитратов на килограмм маленьких желтых плодов. Успех!

В нашем тестере не было специального параметра для измерения уровня нитратов в мандаринах. Поэтому мы взяли за основу параметр абрикоса — его «нитратная норма» такая же, как у наших цитрусовых: 60 мг/кг.

Результат мини-мандаринов из Китая

Источник:

Дальше — больше: яркие сочные мандарины сорта «сацума» родом из солнечной Турции. Получаем «очко»: 21 миллиграмм нитратов на 1 кило.

Результат турецких мандаринов

Источник:

Удивили дешевые мандарины из Абхазии. Их показатель почти такой же, как у китайских «малышей» за 259 рублей/килограмм — 8 миллиграммов соли азотной кислоты.

Результат абхазских мандаринов

Источник:

А вот иранские мандарины подкачали. Показатель хоть и не превышает норму, но всё равно высок: 44 мг/кг.

— Очень кислые, — попробовал наш фотокорреспондент и поморщился.

Результат мандаринов из Ирана

Источник:

Клементины из Марокко (Северная Африка) дышат «иранцам» в спину: 37 мг/кг.

Результат клементин из Марокко

Источник:

Самые дорогие мандарины сорта «надоркотт» неожиданно оказались и самыми опасными: содержание нитратов в них почти в два раза превысило норму (116 мг/кг). Вот это новости!

Результат мандаринов из Перу

Источник:

Даже мандарин из перехода в четыре раза безопаснее — «всего» 37 мг/кг.

Результат «абхазского» мандарина из перехода

Источник:

Итоги измерений в нашем эксперименте мы привели в отдельной инфографике.

Источник:

Ранее журналисты MSK1.RU попробовали специальный «корм для квадроберов». Мы наглядно показали в необычном эксперименте, что едят фанаты новой субкультуры и сколько это стоит.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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Мандарины Нитраты Проверка Эксперимент MSK1.RU
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Комментарии
3
Гость
51 минута
Сами вы из "нищемаркета"! 80% страны так живет...
Гость
46 минут
Вы бы ещё и цены проверили. В 5ке мандарины 2 декабря 130р, а 3.12 уже 202р, за ночь подорожали на 80%.
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