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Здоровье «Можем оторвать голову вашему папе, но это ничего не изменит»: как у алтайской семьи нашли ВИЧ

«Можем оторвать голову вашему папе, но это ничего не изменит»: как у алтайской семьи нашли ВИЧ

В Алтайском крае запустили серию подкастов о борьбе со СПИДом

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4 комментария

Владислав Лоншаков / E1.RU

Героиней нового выпуска подкаста краевого СПИД-центра стала женщина, которой пришлось узнать о своем заболевании после рождения ребенка, который тоже оказался инфицирован. Выяснилось, что инфекцию в семью принес муж.

Ничего не предвещало беды

— У некоторых людей может сложиться ощущение, что эти дети обязательно из каких-то очень социально неблагополучных семей. Но на самом деле это не так. Потому что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого.

Так, в жизнь одной из женщин ВИЧ-инфекция пришла после рождения второго ребенка. Героине резко стало плохо через три месяца после родов, однако в больнице сначала так и не смогли определить диагноз пациентки, и поставив ее на ноги, отпустили домой.

— На все инфекции взяли анализы, вплоть до псевдотуберкулеза. Так как я была мама, наверное, кормящая, я не знаю почему, Ну, на ВИЧ меня даже не взяли и даже не подумали, наверное. Ну, и, конечно, никто даже не мог предположить. Мне прокапали антибиотики, курс полечили, всё в норму встало, — вспоминает она.

После этого жизнь женщины вернулась в прежнее русло, однако ненадолго. Когда ребенку исполнилось девять месяцев, у него начались проблемы со здоровьем, как у его матери.

— Это для меня странно казалось, то есть такая же сыпь, прям такой же этиология. Температура, такие же анализы. Ну и мы начали его обследовать, начали и меня обследовать, и супруга обследовать, ну потому что, ну что-то же значит в семье раз, ну такие два подобных случая. Ну и тут обнаружили у маленького ВИЧ-инфекцию, ну, соответственно, и у нас у всех. Ну всё, на этом началась вот эта долгая история, — рассказала женщина.

Семья встала на учет и пыталась принять диагноз, который обрушился на них. При этом, как рассказывает женщина, она боялась рассказывать близким о своем ВИЧ-статусе, опасаясь стигматизации, однако все родственники поддержали семью.

— У  сестры на тот момент были дети, а младшей её, такого же возраста, как и мой, у них три месяца разница, и я думала, может быть, она не разрешит общаться или ещё что-то близко. Но ничего подобного не  случилось. Они вместе растут, играют, кушают, пьют из  одной бутылки. Меня это порадовало в первую очередь, — объяснила героиня подкаста.

Инфекцию в семью принес муж

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При этом женщина признает, что принятие своего диагноза далось ей тяжело. Усложняло ситуацию и отсутствие необходимой информация. Нелегко, по словам героини, было и простить мужа, поскольку оказалось, что именно принес инфекцию в семью.

— Он тоже не знал. Анализы во время моей беременности не сдавал, потому что на тот момент был в командировке. До моих родов никто больше об  этом не спросил. Никто меня не предупредил, что, такое возможно, что приедет, пускай сдаст или еще что-то. У меня на  этот счет сомнений никаких не было, потому что в роддоме у меня взяли анализ на ВИЧ, там все, естественно, было отрицательно, — рассказывает она.

Супруги, несмотря на скандалы и обвинения, приняли решение сохранить брак. Сейчас прошло уже восемь лет, и, по словам женщины, об этой истории они вспоминают, когда принимают «волшебные витаминки» по вечерам.

Ребенок же о своем диагнозе пока не знает, родители планируют рассказать ему обо всем в 10−11 лет, когда у школьника окрепнет психика, а пока он уверен, что пьет простые витамины, чтобы не болеть.

— С  ним, конечно, трудно мне было принять это все, но когда нужно было ставить серьезные прививки, я понимала, что нам что-то можно, что-то нельзя, пришлось раскрываться участковому педиатру, благо попалась компетентная женщина. Она меня сразу успокоила, сказала: «Не переживайте, знаю только я и вы». Она меня, наверное, и спасла в тот момент. Я никогда не забуду фразу, которую она мне сказала: «Мы можем сейчас оторвать голову вашему папе, но это ничего не изменит», — вспоминает женщина.

Сейчас семья живет обычной жизнью, однако регулярно наблюдается у медиков и выполняет все рекомендации врача. При этом родители стараются не афишировать ВИЧ-статус ребенка, поскольку уверены, что он сам когда подрастет должен решать кому раскрывать свой диагноз.

Между тем, жителей Алтайского края призывают не забывать о регулярном тестировании на ВИЧ, напоминая, что заболевание может коснуться каждого.

Ранее НГС писал о барнаульце, который восемь лет живет с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Он откровенно рассказал о том, как ему удалось принять болезнь и продолжать жить, несмотря ни на что.

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Алтайский край ВИЧ Беременность Роды Антиретровирусная терапия
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Комментарии
4
Гость
36 минут
"Они вместе растут, играют, кушают, пьют из одной бутылки." Вот из одной бутылки пить - лишнее! Потому как через слюну, при наличии у здорового во рту ранок, ВИЧ только так может передаться...
Гость
1 час
Всю инфекцию разносят гулящие мужики. Женщины, вы хоть их гоняйте на медосмотр, а лучше вообще не вступайте с ними в отношения.
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