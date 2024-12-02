«Вакцина израсходована»: эксперты — о ситуации с гриппом и пневмонией в Новосибирской области

В регионе немного снизилась заболеваемость Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирской области завершена вакцинация от гриппа, при этом несколько школ и группы в детских садах находятся на карантине по ОРВИ. О ситуации с заболеваемостью стало известно сегодня, 2 декабря, во время оперативного совещания при губернаторе региона.

— Вакцина от гриппа израсходована, — отметил Ростислав Заблоцкий, и. о. министра здравоохранения Новосибирской области. — Небольшой спад заболеваемости и по ОРВИ, и по пневмониям.

В Минобразования добавили, что сейчас карантин в образовательных учреждениях только по ОРВИ. Закрыт один детский сад в Купинском районе, но сегодня его уже должны открыть. Частично приостановлена деятельность в 51 детском саду. В Купинском и Карасукском районах в двух малокомплектных школах отменили уроки. На карантине в целом по региону находится 41 класс.