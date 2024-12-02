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Здоровье «Вакцина израсходована»: эксперты — о ситуации с гриппом и пневмонией в Новосибирской области

«Вакцина израсходована»: эксперты — о ситуации с гриппом и пневмонией в Новосибирской области

Карантины в детсадах и школах введены из-за ОРВИ

446
2 комментария

В регионе немного снизилась заболеваемость

Источник:

В Новосибирской области завершена вакцинация от гриппа, при этом несколько школ и группы в детских садах находятся на карантине по ОРВИ. О ситуации с заболеваемостью стало известно сегодня, 2 декабря, во время оперативного совещания при губернаторе региона.

— Вакцина от гриппа израсходована, — отметил Ростислав Заблоцкий, и. о. министра здравоохранения Новосибирской области. — Небольшой спад заболеваемости и по ОРВИ, и по пневмониям.

В Минобразования добавили, что сейчас карантин в образовательных учреждениях только по ОРВИ. Закрыт один детский сад в Купинском районе, но сегодня его уже должны открыть. Частично приостановлена деятельность в 51 детском саду. В Купинском и Карасукском районах в двух малокомплектных школах отменили уроки. На карантине в целом по региону находится 41 класс.

Мы разбирали подробно с медиками, как ставят диагноз пневмония и почему при нем не всегда назначают антибиотики.

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Комментарии
2
Мрр
13 минут
Казалось бы, причем тут вакцина от гриппа. А почему же так совпало, что во время вакцинации пошла волна заболеваний пневмониями и ОРЗ? Не потому ли, что иммунитет, прибитый вакциной, не в силах бороться с другими инфекциями?
Гость
4 минуты
Очень интересно получается, шла вакцинация от гриппа и повалом взрослые и дети с ОРВИ, гриппом, пневмонией! Как так то, ведь вакцина должна помочь организму выстоять при встрече в гриппом, а получается сплошное заражение. Болеют и те кто колол и те, кто не колол, одни заражают других.
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