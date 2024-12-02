Богат витамином С, замедляет процессы старения. Врач назвал доступный активатор иммунитета

Многие по старинке считают, что наиболее богаты витамином С цитрусовые: лимон, апельсин, грейпфрут. Недаром болеющему человеку приносят именно эти фрукты для поддержания сил и иммунитета. Однако известно, что в некоторых овощах и ягодах этого важного витамина на самом деле намного больше, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».
Как напомнил врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Рустем Садыков, большая доза витамина С в первые часы ощутимой болезни способна усилить выработку противовирусных белков интерферонов, а также защитить клетки от повреждений. И необязательно есть для этого только цитрусовые. Например, отличный и доступный каждому источник витамина С — шиповник.
— Содержание в плодах шиповника витамина С значительно превосходит его количество в цитрусовых. Один стакан отвара из шиповника может обеспечить суточную потребность организма в аскорбиновой кислоте, — отметил Рустем Садыков.
Суточная норма витамина С для взрослого — до 90 мг. Причем мужчинам требуется стандартно больше аскорбиновой кислоты, чем женщинам: женская норма доходит до 75 мг.
Считается, если в лимоне содержится примерно 40 мг витамина С, то в плодах шиповника — 1200 мг.
Чем еще полезен шиповник
Кроме витамина С, шиповник богат:
витаминами группы В (В1, В2, В6, В9);
витамином К;
витамином Р (рутин);
провитамином А (бета-каротин);
витамином Е;
такими минералами, как калий, магний, кальций, железо, фосфор, марганец.
По словам Рустема Садыкова, благодаря своему богатому составу шиповник полезен не только для иммунитета, у него много и других свойств:
улучшает работу сердца и способствует укреплению стенок сосудов;
помогает снижать артериальное давление;
нормализует пищеварение. Шиповник обладает легким слабительным эффектом, улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению токсинов;
замедляет процессы старения благодаря содержимся в плодах антиоксидантам;
улучшает состояние кожи, волос и ногтей, этому помогают витамины А, С и Е в его составе;
поддерживает функции печени.
Как готовить
По словам врача-гастроэнтеролога, шиповник можно употреблять в разных формах: добавлять сушеные плоды в чай, принимать аптечные сиропы или готовые экстракты в капсулах.
Но самый популярный способ употребления шиповника — в виде отвара.
— Для приготовления отвара необходимо залить плоды кипятком и настоять. Важно помнить, что длительное кипячение разрушает витамин С. Употреблять отвар или настой шиповника можно не более 1–2 стаканов в день. Длительный прием больших доз может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта, — предупреждает доктор Садыков.
Многие делают настой шиповника в термосе.
Ранее мы рассказывали о пользе других плодов и ягод, которые сейчас есть на рынках. Например, клюква — отличное потогонное и тонизирующее средство, природный антибиотик, одна из самых полезных ягод, растущих в дикой природе. Клюква содержит углеводы, пищевые волокна, органические кислоты, витамины С, РР, витамины группы В, витамин К, витамин Е, калий, кальций, магний, фосфор, железо. Имеет достаточно низкую калорийность, очень богата полезными веществами, 10% — это биологические компоненты, 90% — это вода. Именно благодаря органическим кислотам клюква хорошо снижает температуру, обладает противовоспалительными свойствами при заболеваниях мочевыводящих путей.