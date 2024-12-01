Вы уже алкоголик или нет? Зависит от того, насколько вам страшно читать этот текст

Если на пустом месте хочется опрокинуть стакан пива или махнуть рюмку водки, если порой не можете вспомнить, чем закончилось вчерашнее застолье, но стремитесь лечить подобное подобным или вдруг родной человек часто бывает навеселе, но попадается на лжи, читайте этот текст. На вопросы «Чита.Ру» ответили супруги психиатр и психотерапевт Александр и Нина Озорнины.
Александр Озорнин — профессор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ЧГМА (Читинской государственной медицинской академии), заведующий отделением первого психологического эпизода краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, доктор медицинских наук. Внук знаменитого забайкальского поэта Георгия Граубина.
Нина Озорнина — заведующая психотерапевтическим отделением краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ЧГМА (Читинской государственной медицинской академии), кандидат медицинских наук
- Что такое алкоголизм? Это вредная привычка, прихоть или заболевание?
- Какие симптомы у алкоголизма?
- Какой специалист и каким образом ставит диагноз алкоголику?
- Отрицание алкоголизма (анозогнозия) тоже является симптомом?
- Созависимые родственники усугубляют положение алкоголика?
- Что сильнее всего страдает от алкоголя в организме?
- Насколько правильна житейская мудрость лечить плохое настроение алкоголем?
- Алкоголизм неизлечим?
- Как работает кодировка и насколько она эффективна?
- Правильно ли ставить знак неравенства между женским и мужским алкоголизмом?
- Часто ли попадают алкоголики в психиатрическую больницу?
Что такое алкоголизм? Это вредная привычка, прихоть или заболевание?
Все-таки это заболевание. По международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) оно имеет название «синдром зависимости от алкоголя».
Фактор к формированию этого расстройства — наследственность. Не секрет, что дети злоупотребляющих алкоголем [родителей] склонны к развитию зависимости. Также имеют большое значение макро- и микросоциальные факторы, важные для формирования культуры употребления алкоголя. Сейчас в обществе нет побуждения к пьянству, нет похвалы, которая была в 90-е. Тогда было нормально, если люди употребляли алкоголь, — это было, так сказать, в тренде, поддерживалось в культуре. Сейчас в государстве предпринимаются усилия, чтобы люди вели здоровый образ жизни, занимались спортом. Тем не менее проблемы остаются.
Какие симптомы у алкоголизма?
Прежде всего это патологическое влечение к алкоголю. У обычного человека так просто, без причины не возникает желания выпить. Есть определенные правила и ситуации, где алкоголь уместен: на праздниках, во время застолий, в компании, причем не очень часто и в небольших количествах.
У зависимого человека возникает желание выпить ни с того ни с сего. В начале развития зависимости это желание удается побороть, а в дальнейшем — практически невозможно. Потом заболевание начинает обрастать другими симптомами. Например, возникает желание выпить там, где не нужно выпивать, предположим на работе. Известно, что зависимые от алкоголя люди часто теряют работу, при этом они прекрасно понимают, что на работе вообще употреблять алкоголь нельзя, поскольку это запрещено трудовым законодательством.
Человек без алкогольной зависимости может сказать: «Стоп, я достаточно выпил, мне завтра на работу». Зависимый человек при употреблении алкоголя остановиться не может.
Важный симптом — меняющаяся картина опьянения. Если у человека после употребления появляются раздражение, злость, тянет на неправильные поступки, хочется с кем-то разобраться, поругаться, то это должно вызывать тревогу.
Увеличение количества выпитого тоже сигнализирует о проблемах. Постепенно для достижения определенного состояния опьянения человеку требуется всё больше и больше алкоголя. При этом количество употребляемого алкоголя может возрастать в несколько раз.
Потребность опохмелиться — это вообще нехороший симптом, так как здоровому человеку наутро после употребления алкоголя даже не хочется смотреть на спиртное. А человеку с зависимостью алкоголь после вечернего застолья приносит облегчение. Также у людей с зависимостью от алкоголя бывают запои от нескольких дней до нескольких месяцев.
Какой специалист и каким образом ставит диагноз алкоголику?
Если есть подозрение на наличие зависимости от алкоголя, то нужно обращаться к врачу-наркологу. Только этот специалист может правильно диагностировать наркологическую патологию и при необходимости порекомендовать лечение. В настоящее время существуют разные методы диагностики проблемного употребления алкоголя — тесты, опросники, но основным методом выявления синдрома зависимости от алкоголя является клинический, то есть осмотр врача-нарколога.
Отрицание алкоголизма (анозогнозия) тоже является симптомом?
Да, это так. Очень часто пациенты с зависимостью от алкоголя отрицают наличие у себя этого заболевания.
Конечно, в таких случаях сложно родственникам больного, которые видят проблему, но не могут убедить его обратиться за медицинской помощью.
Созависимые родственники усугубляют положение алкоголика?
Созависимость родственников — большая проблема. Она определяется тем, что люди находятся в психологической зависимости от человека, который сам зависим от алкоголя. Конечно, родственники эмоционально связаны со своим близким, невольно переживают симптомы и при этом могут потакать желанию больного употреблять алкоголь. Поэтому при оказании помощи людям с зависимостями нужно работать не только с ними, но и с их родственниками.
Что сильнее всего страдает от алкоголя в организме?
Алкоголь оказывает неблагоприятное воздействие на все органы и системы человека. При злоупотреблении страдают головной мозг, периферическая нервная система, все внутренние органы. С самого начала развития синдрома зависимости появляются психические расстройства.
Изначально возникает астения — постоянное ощущение общей слабости, усталости, снижение работоспособности. Затем появляются личностные изменения, которые связаны со снижением и даже утратой морально-нравственных качеств.
При длительном злоупотреблении алкоголем нарушается личность человека, страдают морально-нравственные качества, такие как чувство такта. Человек совершает аморальные поступки, плоско шутит, лжет. Ложь — один из признаков проблемы. Скажем, получил человек зарплату, а жене солгал, что потерял.
В финале заболевания, когда имеются органические изменения в головном мозге, возникают когнитивные нарушения, которые могут достигать степени деменции.
Кроме того, во 2-й и 3-й стадии синдрома зависимости от алкоголя могут появляться алкогольные психозы, которые требуют неотложной наркологической помощи, поскольку сопровождаются неадекватным поведением. Человек становится опасен для себя и окружающих.
Насколько правильна житейская мудрость лечить плохое настроение алкоголем?
Алкоголь нередко используется как антидепрессант, так как после его употребления настроение улучшается. Однако привычка к нему прибегать в трудных ситуациях является очень опасной, так как может привести к формированию зависимости.
Бывает так, что алкоголь используют и при психических расстройствах. Тогда надо говорить и о коморбидном (сочетание у одного пациента двух или более хронических заболеваний) алкоголизме. Например, при распространенном сейчас биполярном расстройстве в фазе депрессии человеку плохо, ему надо к врачу, а он начинает употреблять алкоголь. Потом опять плохо — и снова алкоголь. В итоге два заболевания: психическое расстройство никуда не делось, плюс алкоголизм.
Алкоголизм неизлечим?
К сожалению, полностью излечить человека, страдающего зависимостью от алкоголя, невозможно. В то же время можно и нужно добиваться формирования стойкой ремиссии, когда признаки заболевания будут отсутствовать в течение многих лет. Для этого нужно обратиться за помощью к врачу-наркологу.
Есть люди, которые осознают, что они потеряют, если не перестанут пить. Поэтому и важна работа психотерапевта, чтобы, по-русски говоря, человек понимал, как больно падать. Важно также и положительное подкрепление: у тебя семья, дети растут, работа хорошая, ты на хорошем счету, неужели ты это поменяешь на водку?
В принципе, можно достичь хороших результатов, чтобы люди осознанно не употребляли алкоголь, но такое, конечно, бывает не всегда, к сожалению.
Как работает кодировка и насколько она эффективна?
Кодировка — один из психотерапевтических методов лечения, который помогает пациентам сохранять длительную ремиссию. Очень важно, что этот метод может применяться только на определенной стадии лечения. Поэтому возможность нужно обсудить с лечащим врачом-наркологом. Кроме этого, имеются другие методы психотерапии, которые помогут добиться не только ремиссии, но и вернут человека в социум.
Правильно ли ставить знак неравенства между женским и мужским алкоголизмом?
Синдром зависимости от алкоголя у женщин имеет те же симптомы и особенности развития, что и у мужчин. Однако у женщин более заметны личностные изменения, проблемы с нравственностью и моралью, социальным статусом. Женщина ведь все-таки хранительница домашнего очага и мать. У пьющей матери детей забирают соцслужбы, и она падает глубже, глубже и глубже. Конечно, с этих позиций женский алкоголизм опаснее.
Часто ли попадают алкоголики в психиатрическую больницу?
Психиатрическая больница не специализируется на оказании помощи пациентам с наркологической патологией. Часто врачи-психиатры оказывают помощь больным с психическими расстройствами, связанными с органической патологией головного мозга, которая появилась из-за длительного злоупотребления алкоголем. В зависимости от тяжести психических расстройств пациенты могут получать психиатрическую помощь не только в стационаре, но и амбулаторно.